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    Прес-центр «Главкома»

    З чого розпочати реформу оборонпрому?

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    З чого розпочати реформу оборонпрому?
    Світлина з відкритих джерел

    Реформу ОПК потрібно розпочати з припинення ручного управління

    Реформа оборонно-промислового комплексу повинна включати кілька складових, зокрема припинення практики ручного управління,  необхідно створити центральний орган виконавчої влади з центром управління в Кабінеті міністрів, змінити формування державного оборонного замовлення і залучення приватних підприємств. Такі думки висловив директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак та Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

    Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння
    Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Світлина: Главком/Станіслав Груздєв

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    На думку експерта, реформа оборонно-промислового комплексу (ОПК) повинна початися з припинення ручного управління. Це тривало кілька років і призвело до негативних наслідків.

    Перш за все Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння наполягає на тому, що в ході реформи потрібно зробити центральний орган виконавчої влади з центром управління в Кабінеті міністрів. «Цього тижня це було формально зроблено, тобто департамент Мінекономрозвитку отримав певні додаткові повноваження. І на базі цього департаменту буде формуватися агентство. Але у певних заявах, а також із проекту закону України, який передбачатиме ці зміни згадано лише «Оборонпром». Для нас це натяк, що  реформа може бути обмежена лише частиною оборонної промисловості. Тоді як , власне кажучи, 60% оборонного замовлення виконують сьогодні приватні підприємства», - каже Бадрак.

    Експерт переконаний, що потрібно створити міністерство. Якщо одразу зробити міністерство важко в плані часу та фінансів, то треба робити поступово, але треба проголосити, що це буде окреме міністерство.

    «Наступний момент- має бути система підтримки й гарантування національних оборонних технологій повинна бути в середині цього органу. Особливо це стосується системи відбору, тобто потрібні додаткові органи. Якщо у нас вважається анахронізмом інститут генеральних конструкторів, то нехай буде інститут уповноважених. Окрім того має бути науково-технічна рада з досвідчених авторитетних конструкторів, вчених, фахівців, які будуть спільно визначати ці питання підтримки технологій та визначення пріоритетів», - продовжує Бадрак.

    Третім моментом в реформі експерт називає докорінну зміну в питані формування державного оборонного замовлення і залучення приватних підприємств. Почати потрібно зі зміни ціноутворення, відійти від нинішніх відсотків і зробити конкурентні умови для всіх підприємств, надати можливість вільної зовнішньо-економічної діяльності на світовому ринку озброєнь, а також держава повинна відмовитися від розрахунково-кваліфікаційних матеріалів, окрім підприємств, які є монополістами.

    Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express
    Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Світлина: Главком/Станіслав Груздєв

    Створення центрального органу виконавчої влади, який займається реформою оборонпрому, є тимчасовим рішенням. «Він повинен виконати декілька простих функцій, а саме: має забезпечити аудит оборонної промисловості, забезпечити трансформацію державного Укроборонпрому в Національну акціонерну корпорацію, забезпечити правове підґрунтя для формування горизонтальних і вертикальних холдингів. І після цього цей орган центральної виконавчої влади буде уже не потрібен, тому що ми переходимо в інше ринкове середовище, де всі структури мають ефективно функціонувати», - каже Згурець.

     Період часу на весь цей процес, пов'язаний з корпоратизацією підприємств, акціонування, трансформування укроборонпрому в національну акціонерну компанію і створення інших умов, займе три або чотири роки. Ці показники, за свідченням експерта,  взяті з досвіду злиття і поглинання компаній оборонпрому Франції, Німеччини, частково Польщі. Іншого швидкого рецепту для змін в оборонній сфері не існує.

    «Тобто речі, які пов’язані з чітким розподіленням повноважень держави і власника, де держава визначає правила гри, але не втручається в господарчу діяльність, а структури оборонної сфери як державні, так і приватні формуються в нові форми, які можуть існувати в ринкових умовах, є тією умовою якісних змін, що може забезпечити трансформацію обороно-промислового комплексу», - підсумував Згурець.

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