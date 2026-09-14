Володар Кубка конструкторів Формули-1 прагне пришвидшити перехід інженера Ферстаппена – ЗМІ

Чемпіонській стайні кортить оперативно розпочати співпрацю

Команда «Макларен» націлилася на достроковий перехід Джанп'єро Ламб'язе з «Ред Булла». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на De Telegraaf.

Гоночний інженер чотириразового чемпіона світу Макса Ферстаппена погодився перейти в британську стайню не пізніше 2028 року. У структурі «Макларена» для нього підготували посаду головного гоночного інженера. Та тепер майбутній роботодавець прагне скоротити обов'язкову відпустку Ламб'язе.

«Макларен» розпочав перемовини з «Ред Буллом» про більш ранній трансфер менеджера. Переговорний процес іде на рівні виконавчого директора британської команди Зака Брауна та керівником австрійського колективу Лораном Мекісом. Ламб'язе може завершити роботу в Мілтон-Кінсі достроково.

«Ред Булл» готується до прощання з британсько-італійським фахівцем. Зокрема, на фінальних етапах сезону-2026 з Ферстаппеном працюватиме Том Гарт. Разом вони проведуть гран-прі в американських Остіні та Лас-Вегасі, а також бразильському Сан-Паулу.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Іспанії

Андреа Кімі Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Італієць набрав 292 очки. Далі розташувався його напарник у стайні «Мерседес» Джордж Расселл (211 пунктів) і пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон (191).

До британського пілота впритул підібрався співвітчизник Ландо Норріс (186 балів). Натомість Шарль Леклер набрав 167 очок, а Макс Ферстаппен – 145.

«Мерседес» у Кубку конструкторів завоював 503 пункти. Німецько-британська стайня впевнено випереджає конкурентів. «Феррарі» набрала 358 балів, а чемпіонський «Макларен» – 306 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Гран-прі Азербайджану відбудеться 24-26 вересня у Баку. Етап відбудеться у класичному форматі, але зі зміщенням на один день.

Дві вільні практики проведуть в четвер, а третє тренування і кваліфікацію – у п'ятницю. Гонка відбудеться у суботу через День пам'яті в Азербайджані 27 вересня.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.