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Пілот «Мерседеса» потрапив до елітного клубу гонщиків Формули-1 після перемоги в Баку

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Пілот «Мерседеса» потрапив до елітного клубу гонщиків Формули-1 після перемоги в Баку
Джордж Расселл увійшов в історію чемпіонату
фото: EFE

Переможець етапу встановив непересічне досягнення в азербайджанській столиці

Британець Джордж Расселл оформив перший у кар'єрі «Великий шлем». Про це повідомляє «Главком».

Пілот стайні «Мерседес» домінував на Гран-прі Азербайджану. Він виграв кваліфікацію, лідирував у гонці зі старту до фінішу, проїхав найшвидше коло та здобув перемогу. Расселл приєднався до групи гонщиків із «Великими шлемами». Таких за історію Королеви автоспорту лише 29.

Рекордсменом за «Великими шлемами» залишається інший британський пілот – дворазовий чемпіон світу Джим Кларк (вісім разів). По шість призів мають британець Льюїс Гемілтон і нідерландський гонщик Макс Ферстаппен. Із чинних пілотів «Великий шлем» також здобули іспанець Фернандо Алонсо, Шарль Леклер із Монако, австралійський пілот Оскар Піастрі та італієць Андреа Кімі Антонеллі.

Компанію Расселлу на подіумі в Баку склали згаданий Ферстаппен і французький гонщик Ізак Аджар. Обидва пілоти команди «Ред Булл» зуміли пробитися на п'єдестал пошани з нижчих позицій. Тепер в активі британця вісім перемог у Формулі-1.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Азербайджану

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» залишився лідером загального заліку. Італійський пілот набрав 302 очки. Британець Джордж Расселл трохи скоротив відставання від напарника (236 пунктів). Третій – гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (199 балів).

Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 538 очок. «Феррарі» до свого активу записала 378 пунктів. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 306 балів.

Коли наступний етап сезону-2026

Марафон гран-прі продовжиться у прийдешній тиждень. Гран-прі Бахрейну відбудеться 2-4 жовтня. Щоправда, через безпекову ситуацію цьогоріч етап прийме траса «Сепанг» у Малайзії.

Тамтешній автодром проводив Гран-прі Малайзії у 1999-2017 роках. За етапом збережеться назва Гран-прі Бахрейну, оскільки королівство профінансує проведення вікенду. Останній переможець на цій трасі – Ферстаппен.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Гран-прі Формула-1 Mercedes

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