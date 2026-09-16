Формула-1 презентувала календар на сезон-2027
Королева автоспорту оголосила перелік етапів
Керівництво Формули-1 показало графік гран-прі в наступному році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.
У календар потрапили 24 етапи. На десяти з них проведуть спринти. Розпочнеться сезон 12-14 березня 2027 року в Бахрейні на трасі «Сахір», а завершиться 10-12 грудня на автодромі «Яс Маріна» в еміратському Абу-Дабі.
У графік повернуться португальський Портіман і турецький Стамбул. Гран-прі Португалії запланований на 18-20 червня. Натомість Гран-прі Туреччини відбудеться 1-3 жовтня.
24 Races. 10 Sprints. 🏁
The 2027 F1 calendar is here! 🤩#F1 pic.twitter.com/GSlCRrpcVb
Спринти в сезоні-2027 Формули-1
Королева автоспорту вкотре збільшить кількість коротких заїздів. Якщо в 2026 році відбудеться шість спринтів, то в наступному сезоні їхня кількість зросте до десятка. Перелік гран-прі зі спринтами:
- Бахрейн – 12-14 березня
- Австралія – 2-4 квітня
- Японія – 9-11 квітня
- Канада – 21-23 травня
- Монако – 4-6 червня
- Велика Британія – 2-4 липня
- Італія – 3-5 вересня
- Бразилія – 5-7 листопада
- Катар – 3-5 грудня
- Абу-Дабі – 10-12 грудня
Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Іспанії
Андреа Кімі Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Італієць набрав 292 очки. Далі розташувався його напарник у стайні «Мерседес» Джордж Расселл (211 пунктів) і пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон (191).
До британського пілота впритул підібрався співвітчизник Ландо Норріс (186 балів). Натомість Шарль Леклер набрав 167 очок, а Макс Ферстаппен – 145.
«Мерседес» у Кубку конструкторів завоював 503 пункти. Німецько-британська стайня впевнено випереджає конкурентів. «Феррарі» набрала 358 балів, а чемпіонський «Макларен» – 306 очок.
Коли наступний етап сезону-2026
Формула-1 візьме паузу на два тижні. Гран-прі Азербайджану відбудеться 24-26 вересня у Баку. Етап відбудеться у класичному форматі, але зі зміщенням на один день.
Дві вільні практики проведуть в четвер, а третє тренування і кваліфікацію – у п'ятницю. Гонка відбудеться у суботу через День пам'яті в Азербайджані 27 вересня.
До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.
Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.
Читайте також:
Коментарі — 0