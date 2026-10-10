Ферстаппен виграв ювілейну кваліфікацію у Формулі-1

Нідерландець вдруге поспіль стартуватиме першим

Пілот команди «Ред Булл» Макс Ферстаппен став найшвидшим у кваліфікації Гран-прі Сінгапуру та завоював 50 поулів у кар'єрі. Про це повідомляє «Главком».

Нідерландський гонщик вдруге поспіль виграв кваліфікаційний заїзд. Більше поулів цьогоріч здобули пілоти «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі (шість) та Джордж Расселл (п'ять). Ще тричі в кваліфікації найкращим був Ландо Норріс із «Макларена», а ще одного разу пілот «Альпін» П'єр Гаслі.

Ферстаппен став п'ятим гонщиком в історії Формули-1, який досягнув показника 50 поулів. Найближчий орієнтир лідера «Ред Булла» – чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель (57 поулів). Рекордсменом залишається Льюїс Гемілтон, який виграв 104 кваліфікації.

Основна гонка Гран-прі Сінгапуру відбудеться у неділю, 11 жовтня. Старт заїзду запланований на 15:00 за київським часом. Поруч із Ферстаппеном стартуватиме пілот «Феррарі» Шарль Леклер.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.