Віталій Мандзин є одним з лідерів збірної України з біатлону

У біатлоні офіційно стартує новий змагальний рік – вже в четвер, 26 листопада, відкриття сезону відбудеться у фінському Контіолахті, який приймає перший етап серії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Етап триватиме чотири дні, протягом яких відбудуться вісім стартів – серед чоловіків та жінок, а також змішані естафети, що визначать перших лідерів нового сезону.

Стартуватиме сезон із найдовших перегонів Кубка світу – індивідуальних гонок у чоловіків (20 км) та жінок (15 км) протягом двох перших днів. Вікенд розпочнеться з мікстів – одиночного і класичного, а закриватимуть змагальний тиждень два спринти.

Розклад першого етапу Кубка світу з біатлону 2026/27

Четвер, 26 листопада. 17:15. Індивідуальна гонка, чоловіки

П'ятниця, 27 листопада. 17:15. Індивідуальна гонка, жінки

Субота, 28 листопада. 14:10. Одиночна змішана естафета

Субота, 28 листопада. 16:15. Класична змішана естафета

Неділя, 29 листопада. 14:00. Спринт, чоловіки

Неділя, 29 листопада. 17:15. Спринт, жінки

Кубок світу 2026/27: де дивитися біатлон наживо

Усі гонки Кубка світу наживо можна дивитися на платформах «Суспільне Спорт» і місцевих каналах «Суспільне Спорт». На YouTube-канал «Суспільне Біатлон» на вболівальників чекають прямі трансляції окремих гонок Кубка світу і повні записи усіх стартів сезону.

Нагадаємо, національна команда України з біатлону оприлюднила склади чоловічої та жіночої команд на прем'єрний етап Кубка світу.