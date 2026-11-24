Швед Мартін Понсілуома пропустить перший етап Кубка світу з біатлону 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Aftonbladet.

Переможець Олімпади-2026 вирішив не їхати до фінського Контіолагті. Причини – сімейні. Наречена Понсілуоми Ханна Еберг незабаром народжуватиме первістка пари.

Замість титулованого біатлоніста на стартовий етап сезону поїде Альфред Ерікссон. У минулій кампанії він змагався у Кубку IBU. Найкращий результат дублера – 29-те місце в гонці переслідування в американському Лейк-Плесіді.

Понсілуома в минулому сезоні посів восьме місце в загальному заліку Кубка світу. Шведський біатлоніст набрав 727 очок. Єдину перемогу він здобув у складі збірної Швеції за підсумками змішаної естафети в естонському Отепяе.

До слова, Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії. CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27.