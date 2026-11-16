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Збірна України оголосила склад із несподіванками на перший етап Кубка світу з біатлону

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна України оголосила склад із несподіванками на перший етап Кубка світу з біатлону
Віталій Мандзин розпочне третій повноцінний рік на елітному рівні
фото: IBU

Тренери підготували кадрові сюрпризи перед стартом нового сезону

Національна команда України з біатлону оприлюднила склади чоловічої та жіночої команд на прем'єрний етап Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації біатлону України.

До лав чоловічої збірної України потрапили Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Денис Насико та Богдан Борковський. Натомість Христина Дмитренко, Олена Городна, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина та Тетяна Тарасюк захищатимуть кольори жіночої збірної України.

Лише до резервної команди, що змагатиметься на Кубку IBU, потрапив Тарас Лесюк. У минулому сезоні він набрав п'ять очок. Натомість легендарна Юлія Джима не потрапила ні до першої, ні до другої збірної України.

Кубок світу 2026/27 розпочнеться 26 листопада. Біатлоністи змагатимуться у фінському Контіолагті. На чоловіків чекатиме індивідуальна гонка на 20 км та 10-кілометровий спринт, а жінки бігтимуть «індивідуалку» на 15 км і спринт на вдвічі меншій дистанції.

До слова, Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії. CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27.

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Теги: Збірна України Кубок світу біатлон Дмитро Підручний Юлія Джима Віталій Мандзин Тарас Лесюк Христина Дмитренко Анастасія Меркушина Олександра Меркушина

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