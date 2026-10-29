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Син легендарного американського лижника проміняв сімейний спорт на біатлон

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Син легендарного американського лижника проміняв сімейний спорт на біатлон
Вілл Кох свого часу вважався одним з найперспективніших лижників США
фото: US Biathlon

Вілл Кох вдався до зміни кар'єри через невдалі виступи у лижних перегонах

24-річний американець Вілл Кох, син олімпійського призера з лижних перегонів Білла Коха, опинився за крок від дебюту в Кубку світу з біатлону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Biatlon Azzuro. 

Від лижних перегонів до біатлону

Кох раніше вважався перспективним лижником. У 2020 році він здобув бронзу на дистанції 10 км класичним стилем на Юнацьких Олімпійських іграх у Лозанні, а 2022-го став бронзовим призером юніорського чемпіонату світу в естафеті. Однак закріпитися в національній збірній США йому не вдалося.

Спортсмен вирішив спробувати себе в біатлоні та долучився до американської програми Project X, яка допомагає лижникам опановувати стрільбу й переходити до нової дисципліни. «Я сам вирішив спробувати біатлон і звернувся до тренерів із проханням організувати перше заняття зі стрільби», – розповів Кох у подкасті Race Ready.

За літо американець провів, за власними оцінками, близько 100 годин, відпрацьовуючи стрільбу без набоїв. Тренер збірної США Браян Галліган був вражений швидкістю, з якою спортсмен опановував нові навички. На відбіркових змаганнях Кох уже продемонстрував точну стрільбу лежачи. «Я знаю, що вже вмію швидко бігти на лижах, як хлопці з команди, які виступають у Кубку світу. Якщо зможу добре стріляти, то матиму шанс показувати результат і на такому рівні», – зазначив біатлоніст.

І уже за кілька місяців тренувань пробився до шістки американців, які вирушать на відбіркові старти в австрійському Обертілліасі. П'ятеро учасників цього відбору отримають місця на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті, ще один виступатиме в Кубку IBU, тому в Коха є шанси пробитися до основної збірної США. 

Як батько відреагував на зміну кар'єри? 

Батько спортсмена Білл Кох увійшов в історію американського спорту як перший представник США, який здобув олімпійську медаль у лижних перегонах. На Іграх 1976 року в Інсбруку він виборов срібло на дистанції 30 км. Також він став переможцем першого розіграшу Кубка світу з лижних перегонів у сезоні 1981/82 і був одним із піонерів ковзанярського ходу.

Попри відоме прізвище, Вілл запевняє, що батько ніколи не тиснув на нього через власні досягнення. «Він ніколи не був моїм тренером і не наполягав, щоб я пішов його слідами. Найважливіше для нього – щоб я займався тим, що допоможе мені відчувати задоволення від життя», – пояснив спортсмен.

Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка з біатлону Лінн Гестблом стане мамою

Теги: біатлон лижний спорт

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