У Федерації біатлону України заявили про проблеми з фінансуванням

Через них внесено корективи до підгтовки до нового сезону

Через проблеми з фінансуванням у Федерації біатлону України до підгтовки жіночої збірної України до нового сезону було внесено корективи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.

«Проблеми з фінансуванням стосується усіх видів спорту, оскільки за рішенням уряду всі кошти спрямовані на першочергові видатки (оборона, пенсії, зарплати бюджетників). Саме тому всі спортивні федерації наразі шукають можливості пошуку позабюджетних коштів для продовження підготовки спортсменів.

Зазначаємо, що Федерація біатлону України щороку залучає позабюджетні кошти, зокрема спонсорські, та бере участь у програмах підтримки Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Саме з цієї причини внесені корективи в план підготовки жіночої команди А на наступний збір в Обергофі», – повідомила федерація.

Збір у Обергофі стартує 4 жовтня. Вже 26 листопада розпочнеться Кубок світу з біатлону 2026/27.

У квітні 2026 року жіночу збірну України з біатлону очолила Оксана Хвостенко.

Раніше Христина Дмитрнко висловилась щодо своєї сестри Валерії, на яку чекає операція.