Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

У Федерації біатлону України заявили про проблеми з фінансуванням

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
У Федерації біатлону України заявили про проблеми з фінансуванням
26 листопада розпочнеться Кубок світу з біатлону
фото: пресслужба ФБУ

Через них внесено корективи до підгтовки до нового сезону

Через проблеми з фінансуванням у Федерації біатлону України до підгтовки жіночої збірної України до нового сезону було внесено корективи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.

«Проблеми з фінансуванням стосується усіх видів спорту, оскільки за рішенням уряду всі кошти спрямовані на першочергові видатки (оборона, пенсії, зарплати бюджетників). Саме тому всі спортивні федерації наразі шукають можливості пошуку позабюджетних коштів для продовження підготовки спортсменів.

Зазначаємо, що Федерація біатлону України щороку залучає позабюджетні кошти, зокрема спонсорські, та бере участь у програмах підтримки Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Саме з цієї причини внесені корективи в план підготовки жіночої команди А на наступний збір в Обергофі», – повідомила федерація.

Збір у Обергофі стартує 4 жовтня. Вже 26 листопада розпочнеться Кубок світу з біатлону 2026/27.

У квітні 2026 року жіночу збірну України з біатлону очолила Оксана Хвостенко.

Раніше Христина Дмитрнко висловилась щодо своєї сестри Валерії, на яку чекає операція.

 

Теги: біатлон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доротея Вірер остаточно змінить гвинтівку на мікрофон
Шість «Кришталевих глобусів» на трьох. Легендарні біатлоністки отримали нову роботу
16 вересня, 16:20
Губернієв потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції ЄС
Пропагандист Губернієв звинуватив керівника світового біатлону у русофобії
17 вересня, 11:48
47-річний Фарчник з вересня 2022 року входив до складу виконкому IBU
Словенець Тім Фарчник став новим очільником Міжнародного союзу біатлоністів
19 вересня, 11:50
Будинок Марти Герко росіяни повністю зруйнували двома КАБами 16 вересня
Росія знищила будинок юної української біатлоністки з Сум
21 вересня, 15:26
Валерія Дмитренко опинилася за бортом головної команди
Збірна України виключила одну з біатлоністок зі складу перед новим сезоном – ЗМІ
22 вересня, 16:58
Кубок світу з біатлону сезону 26/27 стартує 26 листопада
Валерія Дмитренко прокоментувала виключення зі збірної України з біатлону
22 вересня, 18:20
Валерія Дмитренко відновлюється від ушкодження коліна
У Федерації біатлону України виступили з заявою щодо Дмитренко
22 вересня, 19:19
Кубок світу з біатлону сезону 2026/27 стартує 26 листопада
Валерія Дмитренко прокоментувала чутки про своє «виключення» зі збірної України
22 вересня, 22:58
Валерія Дмитренко через травму пропустила вже півроку
«Буде операція». Христина Дмитрнко висловилась щодо своєї сестри Валерії
24 вересня, 16:10

Ще більше про спорт

11-річна британка стала наймолодшою в історії шахів гросмейстеркою
11-річна британка стала наймолодшою в історії шахів гросмейстеркою
У Федерації біатлону України заявили про проблеми з фінансуванням
У Федерації біатлону України заявили про проблеми з фінансуванням
Ексодноклубник Шевченка в «Мілані» став головним тренером «Парми»
Ексодноклубник Шевченка в «Мілані» став головним тренером «Парми»
Чемпіонці світу та Європи Владі Харьковій – 30: як склалася кар'єра зірки українського фехтування
Чемпіонці світу та Європи Владі Харьковій – 30: як склалася кар'єра зірки українського фехтування
Збірна України з ампфутболу дізналась суперників на Чемпіонаті світу
Збірна України з ампфутболу дізналась суперників на Чемпіонаті світу
Чемпіон світу-2018 анонсував завершення футбольної кар'єри
Чемпіон світу-2018 анонсував завершення футбольної кар'єри

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
69K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Сьогодні, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua