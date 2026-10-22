Фінський біатлоніст тяжко поранив свого родича: який вирок він отримав

Артту Хейкінен два роки тому опинився у неприємній ситуації

22-річний фінський біатлоніст Артту Хейккінен був визнаний винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень через необережність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Нещасний випадок під час полювання

На початку жовтня апеляційний суд у Рованіємі визнав Хейккінена винним у справі про інцидент, який стався у вересні 2024 року під час полювання на птахів у Гюрюнсалмі. Біатлоніст стріляв із рушниці, а дріб влучив у верхню частину тіла та голову його хрещеного батька. Унаслідок поранення чоловік утратив зір на праве око.

Хейккінен наполягав, що це був нещасний випадок: за його словами, він не бачив хрещеного батька за деревами, а той відійшов від узгодженого маршруту. Суд призначив спортсмену штраф.

Попри вирок, головний тренер збірної Фінляндії з біатлону Ерік Кулстад запевнив, що ставлення команди до спортсмена не змінилося. «Тут немає жодних сумнівів: якщо Артту матиме законне право виступати, він буде частиною нашої команди», – заявив норвезький фахівець.

Водночас Кулстад назвав подію дуже сумною та зазначив, що востаннє спілкувався з Хейккіненом на початку навчально-тренувального збору збірної кілька тижнів тому. Сам спортсмен не брав участі в останньому зборі команди в Центральній Європі та був відсутній на пресконференції біатлоністів у Вантаа.

Чи продовжить кар'єру Хейккінен?

Ключовим питанням для подальшої кар’єри Хейккінена стало збереження дозволу на малокаліберну гвинтівку калібру, необхідну для виступів у біатлоні. Рішення щодо дозволу ухвалюватиме поліція, а Федерація біатлону Фінляндії очікує на висновок компетентних органів. «Зараз питання полягає в тому, що він може або не може робити. Але, як я вже сказав, якщо йому дозволять зберегти дозвіл на зброю, він буде частиною нашої команди», – наголосив Кулстад.

Адвокат спортсмена Маурі Туомінен раніше пояснював, що судовий вирок може стати підставою для анулювання дозволу. Водночас остаточне рішення щодо цього питання, ймовірно, залежатиме від подальшого розвитку судового процесу. Наразі Хейккінен та його захисник очікують, чи надасть Верховний суд Фінляндії дозвіл на подання апеляції. Якщо такий дозвіл буде отримано, спортсмен матиме 60 днів для подання відповідного звернення.

Нагадаємо, що Міжнародний союз біатлоністів змінив регламент користування гвинтівкою.