Головна Спорт Біатлон
search button user button menu button

Фінський біатлоніст тяжко поранив свого родича: який вирок він отримав

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Фінський біатлоніст тяжко поранив свого родича: який вирок він отримав
Артту Хейккінен є одним з основних фінських біатлоністів
фото: Icon Sport

Артту Хейкінен два роки тому опинився у неприємній ситуації

22-річний фінський біатлоніст Артту Хейккінен був визнаний винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень через необережність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti. 

Нещасний випадок під час полювання

На початку жовтня апеляційний суд у Рованіємі визнав Хейккінена винним у справі про інцидент, який стався у вересні 2024 року під час полювання на птахів у Гюрюнсалмі. Біатлоніст стріляв із рушниці, а дріб влучив у верхню частину тіла та голову його хрещеного батька. Унаслідок поранення чоловік утратив зір на праве око.

Хейккінен наполягав, що це був нещасний випадок: за його словами, він не бачив хрещеного батька за деревами, а той відійшов від узгодженого маршруту. Суд призначив спортсмену штраф.

Попри вирок, головний тренер збірної Фінляндії з біатлону Ерік Кулстад запевнив, що ставлення команди до спортсмена не змінилося. «Тут немає жодних сумнівів: якщо Артту матиме законне право виступати, він буде частиною нашої команди», – заявив норвезький фахівець.

Водночас Кулстад назвав подію дуже сумною та зазначив, що востаннє спілкувався з Хейккіненом на початку навчально-тренувального збору збірної кілька тижнів тому. Сам спортсмен не брав участі в останньому зборі команди в Центральній Європі та був відсутній на пресконференції біатлоністів у Вантаа.

Чи продовжить кар'єру Хейккінен?

Ключовим питанням для подальшої кар’єри Хейккінена стало збереження дозволу на малокаліберну гвинтівку калібру, необхідну для виступів у біатлоні. Рішення щодо дозволу ухвалюватиме поліція, а Федерація біатлону Фінляндії очікує на висновок компетентних органів. «Зараз питання полягає в тому, що він може або не може робити. Але, як я вже сказав, якщо йому дозволять зберегти дозвіл на зброю, він буде частиною нашої команди», – наголосив Кулстад.

Адвокат спортсмена Маурі Туомінен раніше пояснював, що судовий вирок може стати підставою для анулювання дозволу. Водночас остаточне рішення щодо цього питання, ймовірно, залежатиме від подальшого розвитку судового процесу. Наразі Хейккінен та його захисник очікують, чи надасть Верховний суд Фінляндії дозвіл на подання апеляції. Якщо такий дозвіл буде отримано, спортсмен матиме 60 днів для подання відповідного звернення.

Нагадаємо, що Міжнародний союз біатлоністів змінив регламент користування гвинтівкою

Теги: штраф біатлон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фріда Карлссон стала однією з найбільших зірок Олімпіади-2026 у лижних перегонах
Олімпійська чемпіонка з лижних гонок мала проблеми з поліцією на Тенеріфе: причина шокує
18 жовтня, 10:43
У Резцової виникли проблеми з патронами
Біатлоністка Резцова поскаржилася на проблеми з патронами в Росії
1 жовтня, 09:10
Кубок світу з біатлону сезону 2026/27 стартує 26 листопада
Валерія Дмитренко прокоментувала чутки про своє «виключення» зі збірної України
22 вересня, 22:58
Кубок світу з біатлону сезону 26/27 стартує 26 листопада
Валерія Дмитренко прокоментувала виключення зі збірної України з біатлону
22 вересня, 18:20
Валерія Дмитренко опинилася за бортом головної команди
Збірна України виключила одну з біатлоністок зі складу перед новим сезоном – ЗМІ
22 вересня, 16:58
Іспанські вболівальники систематично проявляли неповагу до єгиптян під час поєдинку
Чемпіони світу з футболу отримали значний штраф після товариського матчу з Єгиптом
16 жовтня, 18:17

Біатлон

Фінський біатлоніст тяжко поранив свого родича: який вирок він отримав
Фінський біатлоніст тяжко поранив свого родича: який вирок він отримав
Олімпійська чемпіонка з біатлону Лінн Гестблом стане мамою
Олімпійська чемпіонка з біатлону Лінн Гестблом стане мамою
Міжнародний союз біатлоністів змінив регламент користування гвинтівкою
Міжнародний союз біатлоністів змінив регламент користування гвинтівкою
Христина Дмитренко поділилась враженнями від роботи з Вілле Маунукселою
Христина Дмитренко поділилась враженнями від роботи з Вілле Маунукселою
Біатлоністка Резцова поскаржилася на проблеми з патронами в Росії
Біатлоністка Резцова поскаржилася на проблеми з патронами в Росії
На Кубку світу з біатлону з нового сезону змінять правила відбору до масстартів
На Кубку світу з біатлону з нового сезону змінять правила відбору до масстартів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
88K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
72K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
59K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Вчора, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
20 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua