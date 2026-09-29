Кубок світу з біатлону стартує вже 26 листопада

На Кубку світу з біатлону з нового сезону змінять правила відбору до масстартів. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з новими правилами, гарантоване місце на гонку в масстарті етапу матимуть 20 спортсменів, а не 25, як це було раніше. Інші 10 місць залишаться для тих біатлоністів, які матимуть найбільшу кількість очок на етапі Кубку світу.

Нововведення не стосоуватимуться Чемпіонатів світу та Олімпійських ігор.

Спортивний директор Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Даніель Бем зазначив, що ці зімни ініціював комітет спортсменів. Раніше запит було подано до міжнародної федерації, а згодом рада (IBU) остаточно його схвалила.

Новий сезон Кубку свтіу з біатлону розпочнеться вже 26 листопада у фінському місті Контіолахті.

До слова, у Федерації біатлону України заявили про проблеми з фінансуванням, через які внесено корективи до підгтовки до нового сезону.