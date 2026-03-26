Надія українського біатлону. Інтерв'ю з 22-річним спортсменом, який показав найкращі результати у сезоні

Віталій Мандзин: «На Олімпіаді мені вдалося зарекомендувати себе якнайкраще»

У неділю, 22 березня 2026 року, в норвезькому Осло відбулася остання гонка сезону на Кубку світу з біатлону.

Головна надія нашого біатлону 22-річний Віталій Мандзин посів найвище місце в загальному заліку Кубка світу серед всіх українців – став 25-м.

У розмові з «Главкомом» Мандзин підбив підсумки сезону та поділився планами на майбутнє.

«Я зробив крок вперед і рухаюсь в правильному напрямку»

Передусім «Главком» хоче привітати вас із завершенням сезону. Це другий повний сезон для вас у Кубку світу й маємо відзначити прогрес. І очок більше набрали, і в 25 найкращих біатлоністів світу потрапили. Як загалом оцінюєте цей змагальний рік?

Дякую за привітання! Звісно, хтось з уболівальників може сказати, що цей сезон не такий успішний видався, як, наприклад, попередній. Тому що тоді я був і в квітковій церемонії (нагородження шести найкращих у гонці – «Главком»), і в естафеті збірна медаль здобула. Але скажу від себе: я, вважаю, зробив крок вперед у цьому сезоні порівняно з попереднім. Результати цьогоріч були досить стабільними.

Звісно, були не дуже хороші гонки, з яких я десь випадав. Але скажу так, статистично більшість гонок була хороших – і в топ-20 багато разів фінішував, і в топ-15 декілька разів. Тож вважаю, що я зробив крок вперед і рухаюсь в правильному напрямку.

Паралельно ви ще й другим у заліку U23 Кубка світу стали. Але переможець – норвежець Ісак Фрей, очевидно, недосяжний на цьому етапі…

Так, другий рік поспіль закінчую другим у цьому рейтингу. Хоча, на жаль, в цьому році я не зумів розпочати бодай одну гонку як лідер заліку U23 у цьому синьому бібі (майка, в якій стартує на етапах Кубка світу лідер заліку U23 – «Главком»). І це мій останній рік у цій категорії, але, в принципі, я не жалкую за цим. Протягом всього сезону Ісак демонстрував, що на цей момент є більш стабільним біатлоністом, особливо в плані стрільби.

От і я думаю, що завдяки цьому він зумів продемонструвати такий високий клас впродовж цього сезону. Я десь старався трішки давати бій, але, не жаль, не вдалося цього зробити. Тому надалі на оці різноманітні рейтинги я вже буду зазіхати в інших категоріях. Вірю, що в майбутньому все вдасться, але вже на дорослому рівні.

Ми маємо такі приклади, коли українці в інших видах спорту на юнацькому рівні випереджали майбутніх суперзірок, а на дорослому зовсім по-іншому склалося. Тому краще на дорослому рівні випереджати.

Так, погоджуюся. Хоча не скажу, що ця вікова категорія U23 проста. Я вважаю, що це вже досить зрілий біатлоніст. Ми ще за віком доволі юні, але ті, хто мають більше стартів у Кубку світу, зібрали досить непоганий багаж досвіду.

«Проблеми під час стрільби інколи не давали показати ще кращий результат»

Поруч із персональним прогресом маємо і невелику неприємність. За підсумками сезону наша квота на наступний сезон у Кубку світу зменшилась до чотирьох біатлоністів. У цьому сезоні було п'ять. Як вважаєте, посилиться значно конкуренція всередині команди тепер?

Я з цим уже стикався і в минулому, тоді нас українців стартувало четверо (на етапах Кубка світу – «Главком»). Тому, в принципі, для мене це досить знайома історія. Мабуть, це така доволі неприємна втрата для нашої команди. Але знову ж таки вона повинна нас загартувати та дати розуміння, що конкуренція у рейтингу Кубку націй (на основі цього рейтингу визначається, скільки представників від країни братимуть участь в етапах Кубка світу – «Главком»), між командами з шостого по десяте місце (збірні, які посідають 6-10 місця в Кубку націй, мають право заявляти на гонки Кубка світу по п'ять біатлоністів – «Главком») зросла і досить серйозно. І через це українські біатлоністи повинні рухатися також вперед, для нас це має стати додатковою мотивацією, повинно прийти усвідомлення, що конкуренти сьогодні доволі сильні. Тож ми повинні також прямувати вгору. Я вважаю, що втрата квоти має бути для нас прикладом і уроком.

У цьому сезоні найбільше очок ви завоювали в гонках переслідуваннях. Чи можна сказати, що вони найкраще розкривають ваші навички?

Не знаю, важко сказати. Але, мені здається, що, мабуть, таки те, що найкращі результати були показані у гонках переслідування, десь трішки збіг. На жаль, у цьому році порівняно з минулим у мене хоч і зросла швидкість на дистанції, але погіршився відсоток влучності під час стрільби. Я бачу це, і помічав протягом усього сезону.

І в принципі саме проблеми під час стрільби інколи мені не давали показати ще кращий, вищий результат. І, звісно, над покращенням цього показника я буду працювати в наступному сезоні. Повертаючись до питання щодо набраних очок у цьому сезоні на етапах Кубка світу, то можу сказати, що в деяких індивідуальних гонках у мене взагалі нічого не виходило. І та ж стрільба знову підводила.

Віталій Мандзин прагне бути конкурентним в усіх дисциплінах фото: IBU

Та ж історія зі спринтами. Десь бувало, що не досить впевнено стріляв, а на рівні Кубка світу з моїм актуальним ходом у спринтерських гонках потрібно стріляти тільки «на нуль» (закривати всі мішені – «Главком»). І десь психологічно мене, можливо, це інколи блокувало. З іншого боку, давало розкритися вже наступного дня, в гонках переслідування.

Але відзначу, що загалом я люблю всі дистанції та всі дисципліни в біатлоні. Мені всі вони подобаються. Тому хочеться здобувати, звісно, в усіх дисциплінах якомога більше очок. Просто цьогоріч вийшло так, що саме в гонках переслідування вдалося набрати найбільше.

«Їхав на Олімпіаду не для того, щоби просто взяти участь»

Цей сезон був особливим зі ще однієї причини – Олімпіада. Це дебютні для вас Ігри. Що взагалі означає для атлета, який фактично все життя з дитинства займається улюбленим видом спорту, пройшовши крізь кров, піт, сльози, потрапити на такий форум?

Скажу постфактум, але я казав це і перед Олімпійськими іграми: я туди їхав не для того, щоби просто взяти участь і бути олімпійцем, як багато спортсменів мріють. Моя ціль була трохи інакша. Я їхав туди як конкурентоспроможна особистість, яка прагне показати себе з найкращого боку.

Так, у мріях, звичайно, було показати ще кращі результати, але я вважаю, що мені вдалося, в принципі, зарекомендувати себе найкраще. Загалом можна сказати, що див не буває, і по сезону помітно, що для потрапляння на п'єдестал в особистих гонках, напевне, треба було стрибати вище голови. Але знову ж таки суперники також готуються на ці основні змагання і, звісно, дуже малий відсоток, що вони дадуть це зробити.

Скажу, що загалом кожним своїм результатом – так, десь було краще, десь гірше на Олімпіаді – я задоволений. Принаймні можу запевнити, що віддав усе можливе на той момент.

На відміну від жіночого біатлону, у чоловічому фактично обійшлося без сенсацій. Норвегія, Франція, Швеція забрали всі нагороди. Як вважаєте, навіть з найкращою формою і всіма супутніми дрібницями (лижі, погода) тільки фарт допоміг би в такій ситуації поборотися за подіум?

Я думаю, що так. Коли ти їдеш на Олімпійські ігри з думкою вийти на старт і стати переможцем, а по сезону «заїжджаєш» там у топ-20, топ-15, не вище, то це трохи наївно так думати.

Бо всі цифри, вся ця статистика, вона не обманює. Тож я розумів, якщо об'єктивно дивитися на цю ситуацію, то шанси на подіум досить невеликі. Хоча вони завжди є, але вони були доволі невисокі. Сенсація, звісно, могла трапитися. Але щоб таке сталося, то повинні були зійтися усі зірки.

Віталій Мандзин не вірить в олімпійські дива фото: IBU

Щодо інших видів спорту. Ви полюбляєте хокей. Можливо, вдалося побувати на поєдинках чи слідкувати тільки онлайн за іншими змаганнями?

На жаль, фізично я на жодних змаганнях не був, окрім біатлону. Наші кластери (Зимова Олімпіада-2026 в Італії була поділена на чотири географічні кластери, де проходили різні види змагальної програми – «Главком») були розкидані по всій півночі Італії. Тому з тим, щоб кудись поїхати, не склалося, хоча дуже хотів. Та й графік у нас був такий насичений – від початку й до кінця Олімпійських ігор насправді часу було обмаль.

Оскільки я біг кожну гонку, то можливостей кудись поїхати було небагато, фактично не було взагалі. Але, звичайно, я спостерігав за нашими атлетами онлайн і по телебаченню та максимально за них уболівав.

Цьогоріч на Олімпійських іграх та Паралімпіаді було кілька неприємних ситуацій для українських спортсменів і вболівальників. IBU має чітку і послідовну позицію та не допускає росіян і білорусів до змагань. Але чи не стикалися ви з якимись провокаціями. Можливо, пропагандисти докучали якимись безглуздими запитаннями?

На щастя, зі мною такого не траплялося. Я знаю, що в IBU мають досить чітку позицію щодо допуску росіян взагалі. Ні я особисто, ні хтось з моїх колег у біатлоні не стикалися з провокаціями.

Можливо, ви особисто спілкувалися з Владиславом Гераскевичем після того, як йому заборонили виступати в «шоломі пам'яті»?

Звісно, що ми підтримували його. Я йому писав уже після цієї історії, але розумію, яка в той момент була прикута увага до нього. Тож поки ще не вдалося особисто поспілкуватися після Олімпіади.

«Хочеться просто відпочити після виснажливого сезону»

Ви планували взяти участь в чемпіонаті України (26-31 березня). Чи визначилися остаточно зі стартом у змаганнях?

Я запланував поїздку на чемпіонат України (розмова відбулася у вівторок, 24 березня 2026 року – «Главком»). Але ще точно не знаю, у яких гонках братиму участь. Залежатиме від здоров'я, бо зараз після сезону організм трохи дав збій. Я розумію, чому так сталося. Але маю надію, що хоча би в одній гонці зможу взяти участь.

А які плани на міжсезоння? Можливо, якийсь особливий відпочинок запланували?

Так, я хочу вже безпосередньо після чемпіонату України приїхати додому та просто відпочити. Нічого конкретного ще не планував. Можливо, поїду кудись, але зараз хочеться просто відпочити після такого виснажливого сезону.

А щодо підготовки до наступного сезону, то, думаю, як завжди, десь під кінець квітня розпочинатиметься вже моя індивідуальна підготовка. Десь вмикатимуться аеробні тренування, велосипед, крос, силові, ролери. Залежатиме від наявних умов.

У мене завжди така ціль стоїть, щоб якомога більше підняти відсоток стрільби. Та ж історія з лижним ходом на дистанції. Тому я працюватиму над обома цими компонентами, бо якщо хочеш показувати найвищі результати, то повинен бути найкращим у всьому.

Бажаємо вам успіху на цьому шляху, щоб і в наступному сезоні ми побачили ще більший прогрес із більшою кількістю набраних очок на етапах Кубка світу.

Дякую!

Антон Федорців, «Главком»