Українка Олександра Меркушина попросила вибачення за звинувачення на адресу тренерського штабу національної команди в цькуванні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Після фіаско в синглміксті біатлоністка пояснила невдалий старт сезону поганою атмосферою у команді. За словами Меркушиної-молодшої, тренерка постійно принижує її та образливо відгукується про членів її родини. Подібне нібито відбувалося і з попередниками Оксани Хвостенко.

Молода спортсменка принесла вибачення біатлонній спільності через спричинений інтервю резонанс. Окремо вона згадала тренерку жіночої збірної – їй прикро, що слова образили Хвостенко. Окремо вона підкреслила, що не має претензій до керівництва федерації.

«Я розумію, що з мого боку було неправильно виносити особисті переживання та емоції на публіку. Особливо в такий непростий для всіх українців час, коли кожен і так має достатньо приводів для хвилювання. Мені прикро, що мої слова стали причиною додаткового напруження та обговорень», – написала Олександра Меркушина.

Біатлоністка пояснила, що гостро реагує на судження про власну родину. Вона готова завжди захищати своїх близьких. Водночас Меркушина-молодша пообіцяла навчитися краще контролювати власні емоції та відповідальніше підбирати слова публічно.

21-річна біатлоністка належить до спортивної родини Меркушиних. Її старша сестра Анастасія теж змагається на рівні Кубка світу. Їхні батьки – Олександр та Ірина – працюють тренерами.

«Надалі всі питання, які стосуються команди та внутрішніх процесів, залишатимуться всередині команди. Я зробила висновки з цієї ситуації та працюватиму над собою, щоб подібне більше не повторювалося», – резюмувала Олександра Меркушина.

До слова, раніше збірна України оголосила склад із несподіванками на перший етап Кубка світу з біатлону. На перший етап заявили 10 біатлоністів. Легендарна Джима не потрапила ні до основної, ні до резервної команд.

Нагадаємо, нещодавно Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.