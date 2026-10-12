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Олімпійська чемпіонка з біатлону Лінн Гестблом стане мамою

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Олімпійська чемпіонка з біатлону Лінн Гестблом стане мамою
Лінн Гестблом тричі поспіль піднімалася на п'єдестал Олімпіади у складі жіночої шведської естафети
фото: Bildbyrån

Шведська біатлоністка матиме прекрасну причину для пропуску наступного сезону

Шведська біатлоністка Лінн Гестблом оголосила про вагітність і пропустить сезон-2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інстаграм біатлоністки. 

Щасливі новини для біатлоністки 

32-річна спортсменка, яка здобула три олімпійські медалі, поділилася радісною новиною в соціальних мережах. «Цієї зими я стежитиму за біатлоном із дивана. Якщо все піде за планом, у березні ми станемо батьками», – написала Гестблом в Instagram, опублікувавши світлину з УЗД та плюшевим ведмедиком.

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Допис, поширений Linn Gestblom (@ljmpersson)

Для шведки це буде перша дитина. Влітку 2024 року вона вийшла заміж за Крістіана Гестблома, після чого змінила прізвище з Перссон на Гестблом.

Нетривале повернення Гестблом 

Вагітність змусить біатлоністку взяти паузу після успішного повернення на міжнародний рівень. Кілька років тому вона пропустила два повні сезони через травму плеча, проте змогла відновити кар'єру та знову стати важливою частиною збірної Швеції.

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо Гестблом здобула срібло в естафеті. Ця нагорода стала для неї третьою поспіль олімпійською медаллю: раніше шведка вигравала золото на Іграх-2022 у Пекіні та срібло на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані. Усі три нагороди вона здобула в естафетних гонках.

Бейбі-бум у світовому біатлоні 

Гестблом стала ще однією представницею шведського біатлону, яка пропустить майбутній сезон через поповнення в родині. Раніше про вагітність повідомила її партнерка по збірній Ганна Еберг, яка разом із Мартіном Понсілуомою очікує на первістка. Про вагітність також оголосила словенська біатлоністка Анамарія Лампич.

Це не є дивним, враховуючи, що сезон 2026/2027 є постолімпійським, а тому його пропуск найменше впливає на підготовку до Ігор-2030. Однак Гестблом через декретну відпустку не виступить на світовій першості, яка пройде цього року в Естонії. 

Нагадаємо, що титулована українська спортсменка народила доньку

Теги: вагітність біатлон

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