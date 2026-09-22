Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Федерації біатлону України виступили з заявою щодо Дмитренко

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
У Федерації біатлону України виступили з заявою щодо Дмитренко
Валерія Дмитренко відновлюється від ушкодження коліна
фото: пресслужба ФБУ

Спортсменку не було виключено зі складу національної збірної на майбутній сезон

Валерію Дмитренко не виключено зі складунааціональної збірної на сезон 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації біатлону України.

«Сьогодні у медіа з’явилася інформація про нібито виключення Валерії Дмитренко зі складу національної команди на підготовку до сезону 2026/27.

Федерація біатлону України повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності»

Дмитренко страждає від трвми коліна вже понад півроку.

«Валерія дійсно пропустила кілька тренувальних зборів через стан здоров’я. Водночас спортсменка може продовжити тренуватися разом із командою, якщо її стан дозволятиме це робити.

Чемпіонат України в Сянках, який пройде вже на цьому тижні, Валерія також пропустить через травму.

Подальші рішення щодо її участі у тренувальному процесі ухвалюватимуться з урахуванням стану здоров’я та функціональної готовності спортсменки», – йдеть у повідомленні ФБУ.

Останнім змаганням, у якому ВалеріяДмитренко прийняла участь, став етап Кубка світу в чеському Нове Место. Там українка вперше в кар'єрі потрапила до заліквої зони Кубку світу, посівши 39-те місце в короткій індивідуальній гонці.

Раніше Валерія Дмитренко дала коментар стосовно свого виключення, яке було спростовано.

Теги: біатлон Валерія Дмитренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кубок світу з біатлону сезону 26/27 стартує 26 листопада
Валерія Дмитренко прокоментувала виключення зі збірної України з біатлону
Сьогодні, 18:20
Валерія Дмитренко опинилася за бортом головної команди
Збірна України виключила одну з біатлоністок зі складу перед новим сезоном – ЗМІ
Сьогодні, 16:58
Будинок Марти Герко росіяни повністю зруйнували двома КАБами 16 вересня
Росія знищила будинок юної української біатлоністки з Сум
Вчора, 15:26
47-річний Фарчник з вересня 2022 року входив до складу виконкому IBU
Словенець Тім Фарчник став новим очільником Міжнародного союзу біатлоністів
19 вересня, 11:50
Призупинення членства Союзу біатлоністів Росії та Федерації біатлону Білорусі в IBU залишається чинним
Чи повернеться Росія у міжнародний біатлон? Стало відоме рішення
18 вересня, 12:34
Сергій Чепіков був депутатом Державної думи РФ VII та VIII скликань
Помер олімпійський чемпіон Сергій Чепіков, який підтримував війну Росії проти України
17 вересня, 14:44

Новини

Василь Кобін знайшов нове місце роботи
Василь Кобін знайшов нове місце роботи
Росія виступить без прапора і гімну на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Росія виступить без прапора і гімну на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Екстренер волейбольної збірної України працевлаштувався у Бельгії
Екстренер волейбольної збірної України працевлаштувався у Бельгії
У Федерації біатлону України виступили з заявою щодо Дмитренко
У Федерації біатлону України виступили з заявою щодо Дмитренко
Чехія здолала Велику Британію та вийшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг
Чехія здолала Велику Британію та вийшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг
«Вони наполегливо переконували мене»Тотті пропонували грати у Серії А у 48 років
«Вони наполегливо переконували мене»Тотті пропонували грати у Серії А у 48 років

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
201K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Сьогодні, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua