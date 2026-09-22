У Федерації біатлону України виступили з заявою щодо Дмитренко

Спортсменку не було виключено зі складу національної збірної на майбутній сезон

Валерію Дмитренко не виключено зі складунааціональної збірної на сезон 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації біатлону України.

«Сьогодні у медіа з’явилася інформація про нібито виключення Валерії Дмитренко зі складу національної команди на підготовку до сезону 2026/27.

Федерація біатлону України повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності»

Дмитренко страждає від трвми коліна вже понад півроку.

«Валерія дійсно пропустила кілька тренувальних зборів через стан здоров’я. Водночас спортсменка може продовжити тренуватися разом із командою, якщо її стан дозволятиме це робити.

Чемпіонат України в Сянках, який пройде вже на цьому тижні, Валерія також пропустить через травму.

Подальші рішення щодо її участі у тренувальному процесі ухвалюватимуться з урахуванням стану здоров’я та функціональної готовності спортсменки», – йдеть у повідомленні ФБУ.

Останнім змаганням, у якому ВалеріяДмитренко прийняла участь, став етап Кубка світу в чеському Нове Место. Там українка вперше в кар'єрі потрапила до заліквої зони Кубку світу, посівши 39-те місце в короткій індивідуальній гонці.

Раніше Валерія Дмитренко дала коментар стосовно свого виключення, яке було спростовано.