Міжнародний союз біатлоніст змінив регламент користування гвинтівкою

IBU раніше змінив правила масстарту – тепер автоматичне місце матимуть лише 20 спортсменів

IBU переписав правила зарази безпеки

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) змінив регламент користування гвинтівкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу організації.

Контроль над поводженням спортсменів зі зброєю було підсилено.

Згідно з оновленим пунктом 8.5.4 «Знімання та надягання гвинтівки на стрільбищі» біатлоніст може вдягати та знімати ремені гвинтівки виключно на стрілецькому килимі. Раніше спортсмени могли робити це до заїзду та виїзду на установку.

Тепер біатлоніст не залишатиме килим до тих пір, доки не зафіксує гвинтівку за спиною.

Вже 26 листопада розпочнеться Кубок світу з біатлону сезону 2026/27.

До слова, біатлоністка збірної україниУХристина Дмитренко поділилась враженнями від роботи з фінським спеціалістом Вілле Маунукселою.

Раніше у Федерації біатлону України заявили про проблеми з фінансуванням – через це було внесено зміни до процесу підготовки до нового сезону.