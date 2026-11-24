Наступний поєдинок Донченка пройде у Лас-Вегасі 23 січня 2027 року

Визначився наступний суперник українця Данила Донченка в UFC. Про це повідомляє «Главком».

Донченко зустрінеться з ветераном ММА 39-річним Нілом Магні на турнірі у Лас-Вегасі 23 січня 2027 року. Для Магні це буде 39-й бій у UFC та 47-й у ММА.

За кар'єру в ММА Донченко має результат 15-2. В UFC українець здобув чотири перемоги у чотирьох боях.

5 вересня Донченко здолав американця Пунахеле Соріано на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі.

Нагадаємо, боксер з анексованої Алушти (Крим) Ренат Глауб здобув срібло Чемпіонату Європи U15.

Чемпіонат Європи з боксу U15 відбувся у турецькому Трабзоні. Глауб вийшов у фінал вагової категорії понад 90 кг. У вирішальному поєдинку він поступився українському боксеру Давиду Бочкарьову.

Успіх боксера з анексованого Криму відразу використала російська пропаганда.

«Це успіх усього кримського спорту, успіх Криму та Росії», – заявив підконтрольний Кремлю керівник анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Він також провів зустріч з Глаубом та вручив йому нагороду – «Годинник від Глави Республіки Крим».