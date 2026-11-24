Аксьонов провів зустріч з Глаубом та вручив йому нагороду

Боксер з анексованої Алушти (Крим) Ренат Глауб здобув срібло Чемпіонату Європи U15. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонат Європи з боксу U15 відбувся у турецькому Трабзоні. Глауб вийшов у фінал вагової категорії понад 90 кг. У вирішальному поєдинку він поступився українському боксеру Давиду Бочкарьову.

Успіх боксера з анексованого Криму відразу використала російська пропаганда.

«Це успіх усього кримського спорту, успіх Криму та Росії», – заявив підконтрольний Кремлю керівник анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Він також провів зустріч з Глаубом та вручив йому нагороду – «Годинник від Глави Республіки Крим».

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.