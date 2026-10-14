Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі провели дуель погядів (відео)

Кожен з бійців заробив близько 1,5 мільйонів фунтів за перший бій

Протистояння Даніеля Дюбуа та Фабіо Вордлі відбудеться 17 жовтня у Лондоні

Британські боксери Даніель Дюбуа (23-3, 22 KO) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 KO)провели дуеля поглядів напередодні бою. Про це повідомляє «Главком».

Спортсмени змагатимуться за титул WBO, володарем якого наразі є Дюбуа. Спортсмени зустрінуться у Лондоні на арені «O2» транслятором протистояння буде DAZN.

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Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі зустрічались ринзі у травні цього року: тоді Даніель здолав свого суперника технічним нокаутом, хоча до цього двічі був у нокдауні.

Загальний призовий фонд протистояння складає близько 4,5 мільйонів фунтів стерлінгів: 60% дістанеться Дюбуа, решту забере Вордлі.

До слова, хорватський боксер Філіп Хргович розповів про свої плани на майбутнє.

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