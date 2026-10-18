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Дюбуа провів битву поглядів з Хрговичем пілся перемоги над Вордлі (відео)

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Дюбуа провів битву поглядів з Хрговичем пілся перемоги над Вордлі (відео)
Даніель Дюбуа двічі за кар'єру здолав Фабіо Вордлі
фото: пресслужба Ring Magazine

Даніель Дюбуа вийде на ринг з Філіпом Хрговичем

Чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа провів дуель поглядів з хортваським боксермо Філіпом Хрговичем. Про це повідомляє «Главком».

Дюбуа в ніч з 17 на 18 жовтня у реванші здолав Фабіо Вордлі, відправивши свого опонента у нокаут у дргому раунді. Після цього він погодися на бій з хорватом, з яким встиг провети битву поглядів.

Даніель Дюбуа та Філіп Хргович вже зустрічались у ринзі: влітку 2024 року у Ер-Ріяді відбувся бій, який завершився перемогою британця нокаутом у 8-му раунді.

Філіп Хргович останній бій провів 29 серпня у Лондоні на «O2 Arena». Тоді хорват зустрівся з Мозесом Ітаумою та здолав суперника технічним нокаутом у дев'ятому раунді, завдяки чому став чемпіоном світу за версією IBF.

До слова, ексчемпіон світу WBA у середній вазі Хорхе Кастро пішов з життя у віці 59 років.

Нагадаємо, що колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик склав перелік бажаних двобоїв

Український боксер зацікавлений у двох опонентах. Першим варіантом буде третій поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі. Другий – чемпіон за версіями WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес зі США.

Теги: Даніель Дюбуа Філіп Хрґовіч бокс

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