Дюбуа провів битву поглядів з Хрговичем пілся перемоги над Вордлі (відео)

Даніель Дюбуа вийде на ринг з Філіпом Хрговичем

Чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа провів дуель поглядів з хортваським боксермо Філіпом Хрговичем. Про це повідомляє «Главком».

Дюбуа в ніч з 17 на 18 жовтня у реванші здолав Фабіо Вордлі, відправивши свого опонента у нокаут у дргому раунді. Після цього він погодися на бій з хорватом, з яким встиг провети битву поглядів.

"ANYTIME!" Daniel Dubois and Filip Hrgovic exchange words as they discuss a unification fight for their heavyweight titles 💪 https://t.co/Qj4GVqHdcn — Ring Magazine (@ringmagazine) October 17, 2026

Даніель Дюбуа та Філіп Хргович вже зустрічались у ринзі: влітку 2024 року у Ер-Ріяді відбувся бій, який завершився перемогою британця нокаутом у 8-му раунді.

Філіп Хргович останній бій провів 29 серпня у Лондоні на «O2 Arena». Тоді хорват зустрівся з Мозесом Ітаумою та здолав суперника технічним нокаутом у дев'ятому раунді, завдяки чому став чемпіоном світу за версією IBF.

До слова, ексчемпіон світу WBA у середній вазі Хорхе Кастро пішов з життя у віці 59 років.

Нагадаємо, що колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик склав перелік бажаних двобоїв.

Український боксер зацікавлений у двох опонентах. Першим варіантом буде третій поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі. Другий – чемпіон за версіями WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес зі США.