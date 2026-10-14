Денис Берінчик повернеться на ринг у незвичному форматі – відома дата бою

Денис Берінчик за свою кар'єру здобув 19 перемог

Денис Берінчик прийме участь у ММА-промоушені Arena

Денис Берінчик (19-2, 9 KO) прийме участь у турнірі ММА-промоушену Arena. Про це повідомляє «Главком».

Змагання пройде 22 листопада у Києві у Палаці спорту. Берінчик протистоятиме українському боксерові Бовару Ханакову (1-2).

Формат змагання буде доволі незвичним: бый буде проведений за правилами боксу, проте самі бійці використовуватимуть перчатки для змішанних єдиноборств.

Останній раз Денис Берінчик виходив на ринг у серпні 2026 року. Тоді одностайним рішенням суддів українець поступився представнику Великохї Британії Сему Ноуксу. Спортсмени змагались за титул WBO International.

Ханаков останній раз виходив на ринг у вересні. Тоді він у бою на голих кулаках поступився Даніку Весненку.

До слова, колишній чемпіон світу з боксу та депутат Держдуми РФ Микола Валуєв після невидачі віз російським гімнасткам перед Чемпіонатом світу заявив, що всі держави Євросоюзу можна назвати країнами-русофобами.

Нагадаємо, що Олександр Усик не планує битись з Вайлдером – українець розглядає бій з Тайсоном Ф'юрі.

Раніше Даніель Дюбуа поділився думками про протистояння Ф'юрі та Джошуа, назвавши цей бій «цирковим».