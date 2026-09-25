Олександр Усик серйозно змінив імідж (фото)

Олександр Усик планує вийти на ринг з Деонтеєм Вайлдером

Боксер пофарбував волосся у блонд

Український боксер Олесандр Усик серйозно змінив імідж. Про це повідомляє «Главком».

39-річчний боксер змінив зачіску, а також пофарбував волосся у блонд. Над змінами у зовнішності боксера працював колорист Олександр Даалгард. У Instagram він поділився фото Олександра з підписом «Новий стиль для чемпіона».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Колорист Александр Даалгард Киев🇺🇦 (@daalgard)

За словами доньки Усика Єлизавети, сім'я подібних змін у іміджі Олександра не чекала.

«Це перевтілення, якого ніхто не чекав. Тато пофарбувався в блонд», – сказала донька боксера.

Останній свій бій Олександр Усик провів у травні цього року, його супериком був Ріко Верховен. Українець нокаутував суперника у 11-му раунді.

Влітку боксер відмовився від усіх своїх поясів.

Раніше дружина Олександра Усика щемливо привітала боксера з річницею весілля.

До слова, Олександр Усик не планує битись з Тайсоном Ф'юрі – українець зконцентрований на потенційному протистоянні з Деонтеєм Вайлдером.