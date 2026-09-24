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Туркі Аль-Шейх прокоментував домовленість щодо бою Ф'юрі та Джошуа, а також пообіцяв зірковий андеркард

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Туркі Аль-Шейх прокоментував домовленість щодо бою Ф'юрі та Джошуа, а також пообіцяв зірковий андеркард
Бій брпитанських боксерів відбудеться 11 грудня
фото: Instagram Туркі Аль-Шейх

Протистояння відбудеться 11 грундя

Організатор боїв Туркі Аль-Шейх прокоментував домолвеність щодо бою між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, а також заявив про те, що на глядачів чекає зірковий андеркард. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Sky Sports.

«Два найкращі супертяжі свого покоління нарешті вийдуть у ринг. Один із найбільших поєдинків в історії боксу, і ми раді, що вдалося домовитися і подарувати таке шоу вболівальникам. Ще обіцяємо зірковий андеркард», – сказав Туркі Аль-Шейх.

Бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа відбудеться 11 грундя у Кардаііффі ан арені «Principiality Stadium». Транслятором бою буде Netflix.

Останній бій Тайсона Ф'юрі відбувся 24 липня 2026 року у Тайланді: британець здолав поляка Маріуша Ваха, який після сьомого раунду відмовився продовжувати бій.

Ентоні Джошуа ж останній раз виходив на ринг 25 липня 2026 року, його суперником став Крістіан Пренга з Албанії. Британець віідправив свого оппонента у нокаут у другому раунді.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума готується до повернення на ринг – скоро розпочнеться пошук суперників.

Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа

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