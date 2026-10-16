Дюбуа та Вордлі провели зважування перед боєм (відео)

Фабіо Вордлі першої поразки у кар'єрі зазнав саме від Даніеля Дюбуа

Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі прийняли участь у зваженні

Британські боксери Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі провели зважування напередодні реваншу. Про це повідомляє «Главком».

Бій відбудеться 17 жовтня у Лондоні на стадіоні «O2 Arena».

За результатами зважування вага дюбуа складає 115,6 кг, тоді як Фабіо Вордлі важить 112,5 кг.

ONE DAY OUT 💥 Daniel Dubois & Fabio Wardley come face-to-face for the final time before their mouthwatering clash tomorrow night 😤🔥 #DuboisWardley2 | Tomorrow | The O2, London | DAZN https://t.co/OyWwq8K5RB — Queensberry Promotions (@Queensberry) — Queensberry Promotions (@Queensberry) October 16, 2026

Раніше спортсмени провели дуель поглядів.

Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі зустрічались у транві цього року. Тоді Дюбуа у 11-му раунді відправив у нокаут свого опонента. Після цього боксери не проводили жодного поєдинку.

До слова, українська надважковик Владислав Сіренко зробив прогноз на бій Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі.

Нагадаємо, ексчемпіон світу WBA у середній вазі Хорхе Кастро пішов з життя у віці 59 років.

Нагадаємо, що колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик склав перелік бажаних двобоїв.

Український боксер зацікавлений у двох опонентах. Першим варіантом буде третій поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі. Другий – чемпіон за версіями WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес зі США.