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Дюбуа та Вордлі провели зважування перед боєм (відео)

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Дюбуа та Вордлі провели зважування перед боєм (відео)
Фабіо Вордлі першої поразки у кар'єрі зазнав саме від Даніеля Дюбуа
фото: Instagram queensberrypromotions

Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі прийняли участь у зваженні

Британські боксери Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі провели зважування напередодні реваншу. Про це повідомляє «Главком».

Бій відбудеться 17 жовтня у Лондоні на стадіоні «O2 Arena».

За результатами зважування вага дюбуа складає 115,6 кг, тоді як Фабіо Вордлі важить 112,5 кг.

Раніше спортсмени провели дуель поглядів.

Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі зустрічались у транві цього року. Тоді Дюбуа у 11-му раунді відправив у нокаут свого опонента. Після цього боксери не проводили жодного поєдинку.

До слова, українська надважковик Владислав Сіренко зробив прогноз на бій Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі.

Нагадаємо, ексчемпіон світу WBA у середній вазі Хорхе Кастро пішов з життя у віці 59 років.

Нагадаємо, що колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик склав перелік бажаних двобоїв

Український боксер зацікавлений у двох опонентах. Першим варіантом буде третій поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі. Другий – чемпіон за версіями WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес зі США.

Теги: бокс Даніель Дюбуа

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