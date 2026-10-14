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Боксер Філіп Хрговіч розповів про свої амбітні плани на майбутнє

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Боксер Філіп Хрговіч розповів про свої амбітні плани на майбутнє
Хорват є діючим чемпіоном IBF
фото: Instagram Філіпа Хрговича

Філіп Хрговіч зобов'язаний провести бій з Френком Санчесом

Хорватський боксер Філіп Хргович розповів про свої плани на майбутнє. Про це повідомляє «Главком».

«Проти Девіда Аделеє, Ітауми та Даніеля Дюбуа я пропустив кілька важких ударів, але я не пробитий і близько не в такій ситуації, як той же Джо Джойс, який заслужив славу бійця, що ковтає удари всією головою протягом усієї кар’єри.

Думаю, я зовсім у іншій кондиції. Мені, звісно, не подобається пропускати удари, але я далеко не зношений і повністю готовий виходити в ринг.

Зараз у мене є кілька варіантів: переможець реваншу між Дюбуа та Фабіо Вордлі, Агіт Кабаєл або, можливо, мій обов’язковий претендент. Ми все ще не знаємо, у який бік повернеться ситуація, але є кілька гарних варіантів, тож у підсумку побачимо», – сказав Хргович.

Останній раз Філіп Хргович виходив на ринг у серпні 2026 року. Тоді він у 9-му раунді відправив у технічний нокаут Мозеса Ітауму.

До слова, Денис Берінчик (19-2, 9 KO) прийме участь у турнірі ММА-промоушену Arena. Його суперником стане Бовар Ханаков.

Раніше повідомлялося про те, що колишній чемпіон світу з боксу та депутат Держдуми РФ Микола Валуєв після невидачі віз російським гімнасткам перед Чемпіонатом світу заявив, що всі держави Євросоюзу можна назвати країнами-русофобами.

Нагадаємо, що Олександр Усик не планує битись з Вайлдером – українець розглядає бій з Тайсоном Ф'юрі.

 

Теги: бокс Філіп Хрґовіч

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