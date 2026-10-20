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Рефері спровокувала жорсткий нокаут 41-річного боксера під час бою в Лондоні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Рефері спровокувала жорсткий нокаут 41-річного боксера під час бою в Лондоні
Емі Пу є першою жінкою, яка стала рефері на професійному рівні у Великій Британії
фото: Queensberry Promotions

Після бою Дану Гарберу довелося подавати кисень

Британський боксер Дан Гарбер зазнав жорсткого нокауту в поєдинку проти ірландця Адама Оланяна на вечорі боксу в Лондоні після того, як рефері Емі Пу двічі відмовилася зупинити бій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent. 

Ігнорування кута Гарбера

41-річний Гарбер проводив уже сьомий поєдинок упродовж 2026 року. Його суперником був 20-річний Оланян, який до цього бою мав у професійному рекорді чотири перемоги без поразок. Ірландець одразу захопив ініціативу та активно атакував суперника. Гарбер зумів пережити перший раунд, але на початку другого опинився на настилі рингу після серії потужних ударів.

Коли рефері відраховувала нокдаун, а рахунок дійшов до восьми, представники кута британця викинули рушник, сигналізуючи про бажання припинити поєдинок. Однак Пу прибрала рушник і дозволила бою продовжитися після того, як Гарбер підвівся. Та невдовзі Оланіян знову влучив потужним ударом правою, відправивши суперника на канвас. Кут британця вдруге викинув рушник, але рефері знову не зупинила бій одразу, а продовжила відлік.

Зрештою вона сама вирішила припинити поєдинок, але наслідки для боксера були важкими: після завершення бою Гарберу подавали кисень біля рингу. Це викликало значну хвилю критики в соціальних мережах, бо вболівальники ставили під сумнів дії арбітрині. 

Чому рефері могла не прийняти рушник?

Як зазначає The Independent, за правилами Британської ради з контролю за боксом (BBBofC) викинутий рушник сам собою не означає автоматичного завершення поєдинку. Остаточне рішення про зупинку бою належить рефері, яка має повноваження оцінювати стан спортсмена та його здатність продовжувати боротьбу.

Водночас саме незвичність ситуації стала приводом для суперечок: зазвичай рішення кута відмовитися від продовження поєдинку не зустрічає такого опору з боку судді.

Нагадаємо, що Дюбуа нокаутував Вордлі та захистив титул чемпіона світу

Теги: бокс

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Рефері спровокувала жорсткий нокаут 41-річного боксера під час бою в Лондоні
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