Український боксер отримав шанс на реванш із чемпіоном світу – джерело

Обидва бійці співпрацюють з одним промоутером

Українець Сергій Деревянченко став претендентом на поєдинок із володарем чемпіонського поясу WBC у середній вазі Карлосом Адамесом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vienkov Boxing.

Домініканець нещодавно підписав контракт із Zuffa Boxing. Раніше клієнтом цієї промоутерської компанії став і український боксер. Ця обставина сприятиме швидкій організації бою.

Адамес звернувся до Всесвітньої боксерської ради з проханням дозволити провести нетитульний поєдинок 17 листопада. Прізвище суперника наразі залишається таємницею. WBC нібито санкціонувала бій, але в разі поразки Адамеса титул стане вакантним.

Окрім того, чемпіон погодився після прийдешнього поєдинку вийти в ринг проти обов'язкового претендента – казаха Меїріма Нурсултанова. Переможець цього протистояння повинен зустрітися з тимчасовим чемпіоном WBC Хесусом Рамосом. Останній виступає під прапором США.

У разі організації бою з Адамесом Дерев'яченко матиме нагоду взяти в домініканця реванш. Вони билися в грудні 2021 року. Тоді судді роздільним рішенням віддали перемогу Адамесу.

До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.

Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.