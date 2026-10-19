Головна Спорт Бокс/ММА/UFC
search button user button menu button

Український боксер отримав шанс на реванш із чемпіоном світу – джерело

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Український боксер отримав шанс на реванш із чемпіоном світу – джерело
Сергій Дерев'янченко невдовзі святкуватиме 41-річчя
фото: Instagram

Обидва бійці співпрацюють з одним промоутером

Українець Сергій Деревянченко став претендентом на поєдинок із володарем чемпіонського поясу WBC у середній вазі Карлосом Адамесом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vienkov Boxing.

Домініканець нещодавно підписав контракт із Zuffa Boxing. Раніше клієнтом цієї промоутерської компанії став і український боксер. Ця обставина сприятиме швидкій організації бою.

Адамес звернувся до Всесвітньої боксерської ради з проханням дозволити провести нетитульний поєдинок 17 листопада. Прізвище суперника наразі залишається таємницею. WBC нібито санкціонувала бій, але в разі поразки Адамеса титул стане вакантним.

Окрім того, чемпіон погодився після прийдешнього поєдинку вийти в ринг проти обов'язкового претендента – казаха Меїріма Нурсултанова. Переможець цього протистояння повинен зустрітися з тимчасовим чемпіоном WBC Хесусом Рамосом. Останній виступає під прапором США.

У разі організації бою з Адамесом Дерев'яченко матиме нагоду взяти в домініканця реванш. Вони билися в грудні 2021 року. Тоді судді роздільним рішенням віддали перемогу Адамесу.

До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.

Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

Читайте також:

Теги: бокс Сергій Дерев'янченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фелікс Савон переживає дуже важкий період
Шукав їжу в смітнику: олімпійський чемпіон з боксу опинився у злиднях
14 жовтня, 21:03
Хорват є діючим чемпіоном IBF
Боксер Філіп Хрговіч розповів про свої амбітні плани на майбутнє
14 жовтня, 18:50
Валуєв зробив скандальну заяву
Російський ексбоксер Валуєв заявив, що всі країни ЄС готуються до війни з РФ
14 жовтня, 13:59
Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі
Усик запланував два гучні поєдинки на 2027 рік – джерело
15 жовтня, 21:48
Олександр Усик в червні відмовився від усіх поясів
Олександр Усик не планує битись з Вайлдером – українець розглядає інший супербій
13 жовтня, 14:50
Бртанець володіє титулом чемпіона світу за версією WBO
«Я міг його перемогти». Даніель Дюбуа згадав бій з Олександром Усиком
16 жовтня, 14:26
Олександр Красюк наразі є промоутером Дениса Берінчика
Експромоутер Усика Красюк висловився про потенційний бій українця з Вайлдером
8 жовтня, 21:46
Тайсон Ф'юрі вважає, що переміг Олександра Усика у двох попердніх поєдинках
Ф'юрі заявив, що хоче відлупцювати «безхатька Джошуа», а потім перемогти «кролика Усика»
9 жовтня, 11:30
Менні Пак'яо (в центрі) теж спробував сили в політиці
Культовий боксер провів тренування з президентом Польщі Навроцьким
8 жовтня, 12:12

Бокс/ММА/UFC

Український боксер отримав шанс на реванш із чемпіоном світу – джерело
Український боксер отримав шанс на реванш із чемпіоном світу – джерело
Дюбуа провів битву поглядів з Хрговичем пілся перемоги над Вордлі (відео)
Дюбуа провів битву поглядів з Хрговичем пілся перемоги над Вордлі (відео)
Дюбуа нокаутував Вордлі та захистив титул чемпіона світу
Дюбуа нокаутував Вордлі та захистив титул чемпіона світу
Турнір MMA на честь підрозділу ГУР відбувся у Києві
Турнір MMA на честь підрозділу ГУР відбувся у Києві
Дюбуа та Вордлі провели зважування перед боєм (відео)
Дюбуа та Вордлі провели зважування перед боєм (відео)
Владислав Сіренко зробив прогноз на бій Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі
Владислав Сіренко зробив прогноз на бій Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
77K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua