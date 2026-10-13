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«Цирковий бій». Даніель Дюбуа поділився думками про протистояння Ф'юрі та Джошуа

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Цирковий бій». Даніель Дюбуа поділився думками про протистояння Ф'юрі та Джошуа
Даніель Дюбуа вже за чотири дні повернеться на ринг
фото: Instagram Даніеля Дюбуа

Даніель Дюбуа: Нехай б’ються за те, за що хочуть. Для мене це цирковий бій

Британський боксер Даніель Дюбуа поділився думками стосовно протистояння Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

– Багато хто говорив, що переможець вашого бою з Вордлі потенційно може зустрітися з Джошуа або Ф’юрі. Ви хотіли б провести такий поєдинок?

– Так. Якщо мені дадуть одного з цих хлопців – нехай випускають його проти мене. Я битимуся з ним. Чудова закуска перед основною стравою. Але я готовий до будь-кого, кого мені запропонують після цього бою.

– Схоже, що на кону в тому поєдинку може бути суперчемпіонський титул WBA. Вас це здивувало б?

– Так. Нехай б’ються за те, за що хочуть. Для мене це цирковий бій.

– Чому ви вважаєте цей бій цирковим?

– Просто навколо нього здійняли надто багато галасу. Хоча, можливо, це не зовсім правильне слово. Знаєте, якщо чесно, я, мабуть, просто зосереджений на власному бою.

Бій Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа відбудеться 11 грудня у Кардіффі.

Даніель Дюбуа, в свою чергу, 17 жовтня вийде на ринг у рамках реваншу з Фабіо Вордлі. Перший бій, який відбувся у травні 2026 року, завершився перемогою Дюбуа.

До слова, квитки на бій Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа були продані за одну годину. Протистояння відбудеться 11 грудня у Кардіффі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі заявив, що хоче відлупцювати «безхатька Джошуа», а потім перемогти «кролика Усика»

Теги: Даніель Дюбуа Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа бокс

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