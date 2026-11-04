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Юний українець дебютував у Лізі чемпіонів у протистоянні з «Арсеналом»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Юний українець дебютував у Лізі чемпіонів у протистоянні з «Арсеналом»
Назар Домчак протистоїть «канонірам» у Празі
фото: CTK

Голкіпер молодіжної збірної України вийшов проти статусного суперника

Воротар Назар Домчак потрапив у стартовий склад празької «Славії» на матч основного раунду Ліги чемпіонів проти лондонського «Арсенала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Український кіпер у 19 років дебютував у головному єврокубку. Цей поєдинок став для Домчака і першим у турнірах під егідою УЄФА загалом. Вихованець львівських «Карпат» поповнив лави чеського гранда влітку.

«Славія» заплатила за Домчака в міжсезоння 5 млн євро. Спершу він був резервним воротарем пражан і виступав за другу команду «червоно-білих». Однак, у вересні українець дебютував за основу в Кубку Чехії, а в жовтні – в національній першості.

Домчак у нинішньому сезоні до протистояння з «Арсеналом» провів чотири поєдинки за «Славію», у яких пропустив два м'ячі. Зберіг ворота сухими він у двох матчах. Контракт голкіпера з чеським грандом розрахований до літа 2031 року.

До слова, донецький «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

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Теги: ФК Славія (Прага) Ліга чемпіонів футбол

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