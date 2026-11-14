«Буковина» розгромила «Лівий Берег» у перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги

«Лелеки» тричі не встежили за чернівчанами

Суперники змогли завершити матч із третьої спроби

Київський «Лівий Берег» поступився чернівецькій «Буковині» (0:3) в рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Команди розпочали поєдинок ще 1 листопада. Проте, після першого тайму оголосили повітряну тривогу, що затягнулася на понад добу. Як наслідок, матч не вдалося дограти й 2 листопада.

Два тижні тому «жовто-чорні» встигли відкрити рахунок. У середині першої половини чернівчани підстерегли помилку оборони «лелек». Зрештою, після перехоплення мяч опинився в Груші, який з рикошетом від Коваленка пробив над кіпером.

Зі стартом другої 45-хвилинки взявся атакувати «Лівий Берег». Спершу Венделл після відскоку пробив поруч зі стійкою, а потім низовим ударом змусив попрацювати Пенькова. А згодом Малік головою не влучив у рамку воріт.

«Буковина» відповіла неточним пострілом Дахновського. Підопічні Олександра Рябоконя продовжили тиснути на ворота гостей, але проґавили випад «жовто-чорних». Це Танковський кинув у прорив Груші, який холоднокровно реалізував вихід на воротаря.

«Лелеки» знову пішли атакувати. Пеньков парирував удари Дієго та Вікентія Волошина, а ще одна спроба останнього та постріл Коваленка пройшли повз ворота чернівчан. А під завісу поєдинку гості забили втретє – Підлепенець прийняв м'яч у штрафному та з-під оборонця пробив у кут.

Із перемогою в активі «Буковина» піднялася на восьме місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Сергія Шищенка набрала 13 очок. «Лівий Берег» залишився над небезпечною зоною (дев'ять пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 11-й тур (перенесений матч)

«Лівий Берег» – «Буковина» – 0:3

Голи: Груша, 23, 69, Підлепенець, 90+1

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До слова, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».

Нагадаємо, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.