ЛНЗ завдяки дублю легіонера переграв «Зорю» в Прем'єр-лізі
«Насінники» наздогнали суперника в турнірній таблиці
Луганська «Зоря» поступилася черкаському ЛНЗ (1:2) у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».
У дебюті гострішими виглядали підопічні Віталія Пономарьова. Спершу черкасець Пасіч дальнім ударом змусив попітніти Сапутіна. А потім кіпер господарів змушений був збити Ндіага після невдалого розіграшу біля власних воріт.
Сам постраждалий взявся виконувати одинадцятиметровий. Сапутін вгадав напрям удару нападника ЛНЗ, але м'яч таки опинився в сітці «Зорі». А далі поєдинок орієнтовно на півгодини перервала повітряна тривога.
Після повернення на поле команди збавили оберти. Луганці відвоювали ініціативу, але до небезпеки біля воріт «насінників» у першому таймі справа не дійшла. А на старті другого ЛНЗ подвоїв перевагу – Кузик після перехоплення вивів Ндіага на побачення з воротарем, а той оформив дубль.
Згодом рахунок міг стати розгромним, але перед голом Пасіча в офсайді опинився Роман. Утім, невдовзі «Зоря» повернулася у поєдинок. Це Башіч пострілом під ближню стійку з гострого кута змусив капітулювати Ледвія.
У фінальні хвилини могли забити обидва колективи. Після удару черкасця Драмбаєва головою м'яч із лінії воріт виніс Джордан. Натомість луганець Горбач із меж штрафного не поцілив у рамку в падінні.
ЛНЗ втримав переможний рахунок і наздогнав «Зорю». Суперники мають по 18 очок і ділять шосте-сьоме місця в турнірній таблиці УПЛ. «Насінники» перебувають вище за додатковими показниками.
Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур
«Зоря» – ЛНЗ – 1:2
- Голи: Башіч, 64 – Ндіага, 7 (пенальті), 50
До слова, чернівецька «Буковина» розписала нічию з «Колосом» із Ковалівки в УПЛ. Хлібороби забили першими зусиллями нападника Ндукве. Зрівняв рахунок півзахисник Кожушко.
Нагадаємо, раніше «Оболонь» врятувала нічию з «Лівим Берегом» у дербі Києва в Прем'єр-лізі. За «лелек» забив нападник Криворучко. М'яч «пивоварів» – автогол оборонця Якиміва.
Коментарі — 0