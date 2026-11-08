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ЛНЗ завдяки дублю легіонера переграв «Зорю» в Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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ЛНЗ завдяки дублю легіонера переграв «Зорю» в Прем'єр-лізі
Черкасці стримали Пилипа Будківського (в центрі)
фото: ФК «Зоря»

«Насінники» наздогнали суперника в турнірній таблиці

Луганська «Зоря» поступилася черкаському ЛНЗ (1:2) у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті гострішими виглядали підопічні Віталія Пономарьова. Спершу черкасець Пасіч дальнім ударом змусив попітніти Сапутіна. А потім кіпер господарів змушений був збити Ндіага після невдалого розіграшу біля власних воріт.

Сам постраждалий взявся виконувати одинадцятиметровий. Сапутін вгадав напрям удару нападника ЛНЗ, але м'яч таки опинився в сітці «Зорі». А далі поєдинок орієнтовно на півгодини перервала повітряна тривога.

Після повернення на поле команди збавили оберти. Луганці відвоювали ініціативу, але до небезпеки біля воріт «насінників» у першому таймі справа не дійшла. А на старті другого ЛНЗ подвоїв перевагу – Кузик після перехоплення вивів Ндіага на побачення з воротарем, а той оформив дубль.

Згодом рахунок міг стати розгромним, але перед голом Пасіча в офсайді опинився Роман. Утім, невдовзі «Зоря» повернулася у поєдинок. Це Башіч пострілом під ближню стійку з гострого кута змусив капітулювати Ледвія.

У фінальні хвилини могли забити обидва колективи. Після удару черкасця Драмбаєва головою м'яч із лінії воріт виніс Джордан. Натомість луганець Горбач із меж штрафного не поцілив у рамку в падінні.

ЛНЗ втримав переможний рахунок і наздогнав «Зорю». Суперники мають по 18 очок і ділять шосте-сьоме місця в турнірній таблиці УПЛ. «Насінники» перебувають вище за додатковими показниками.

Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур

«Зоря» – ЛНЗ – 1:2

  • Голи: Башіч, 64 – Ндіага, 7 (пенальті), 50

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До слова, чернівецька «Буковина» розписала нічию з «Колосом» із Ковалівки в УПЛ. Хлібороби забили першими зусиллями нападника Ндукве. Зрівняв рахунок півзахисник Кожушко.

Нагадаємо, раніше «Оболонь» врятувала нічию з «Лівим Берегом» у дербі Києва в Прем'єр-лізі. За «лелек» забив нападник Криворучко. М'яч «пивоварів» – автогол оборонця Якиміва.

Теги: ФК «Зоря» ФК ЛНЗ УПЛ футбол

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