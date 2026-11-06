«Оболонь» врятувала нічию з «Лівим Берегом» у дербі Києва в Прем'єр-лізі

Суперники розписали нічию на втіху конкурентам

Київська Оболонь розійшлася миром зі столичним Лівим Берегом (1:1) на старті 12-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

На стартовому відрізку гострішими виглядали «лелеки». До середини першого тайму підопічні Олександра Рябоконя змарнувала два моменти. Шастал не влучив у незахищені ворота з гострого кута, а Сідней головою поцілив у поперечину.

Від «пивоварів» відповів Устименко, який на ближній стійці не переграв Жмурка після прострілу. А на 28-й хвилині «Лівий Берег» повів у рахунку. Криворучко на вході в штрафний отримав передачу Банади та переграв кіпера в ближньому бою.

«Оболонь» спробувала перехопити ініціативу. Проте, команді Олександра Антоненка важко давалися успішні дії в останній третині поля. До кінця першої половини господарі гострих нагод так і не створили.

Тиск «пивоварів» продовжився і в другій 45-хвилинці. Хоч небезпеки біля воріт «лелек» суттєво й не побільшало, та «Оболоні» вдалося відігратися. Це оборонець Якимів зрізав у власні ворота навіс Морозка, а м'яч від стійки влучив у спину кіпера та опинився за лінією.

У фінальні хвилини переконливішим виглядав «Лівий Берег». Утім, дотиснути господарів «лелекам» так і не вдалося. Зокрема, Криворучко під завісу поєдинку пробив головою поруч зі стійкою.

Підсумкова нічия – на користь конкурентів обох колективів у боротьбі за виживання. «Лівий Берег» набрав дев'ять очок і залишається над зоною вильоту. «Оболонь» же йде в зоні перехідних матчів (вісім пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур

«Оболонь» – «Лівий Берег» – 1:1

Голи: Якимів, 73 (автогол) – Криворучко, 28

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До слова, луганська «Зоря» з двома тривогами здолала «Епіцентр» з Кам'янця-Подільського в Прем'єр-лізі. Переможний гол оформив хавбек Бах. Він реалізував одинадцятиметровий, який сам і заробив.

Нагадаємо, вінгер київського «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.