«Буковина» розписала нічию з «Колосом» у Прем'єр-лізі

Середняки першості не змогли виявити сильнішого

Чернівецька «Буковина» розійшлася миром із ковалівським «Колосом» (1:1) у 12-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

До середини першого тайму команди обмінялися моментами. Спершу чернівчанин Бусько головою пробив повз ворота після кутового. А потім «хлібороб» Ндукве змусив Каневцева попрацювати ударом у дальній кут після проходу.

А під кінець 45-хвилинки «Колос» повів у рахунку. Ковалівці впіймали господарів у контратаці. Кане прокинув у штрафний на Станковскі, який не переграв кіпера в ближньому бою, але на добиванні впевнено зіграв Ндукве.

«Буковина» додала в активності. До перерви Пахолюк парирував удари Груші та Вітенчука. Та на старті другої половини «хліборобам» не допоміг і воротар – Кожушко зіграв у «стінку» з Дахновським і з кута воротарського влучно пробив у дальній.

Після цього команди взялися грати на зустрічних курсах. Ближчим до успіху був «Колос». Зокрема, Цуріков із центру штрафного поцілив у стійку в середині тайму, а гол Тахірі під кінець поєдинку скасували через фол балканця за мить до того.

Зрештою, цифри на табло не змінилися. Суперники залишилися в середині турнірної таблиці УПЛ. «Колос» набрав 12 очок, а «Буковина» записала до свого активу 10 пунктів.

Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур

«Буковина» – «Колос» – 1:1

Голи: Кожушко, 50 – Ндукве, 39

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До слова, луганська «Зоря» з двома тривогами здолала «Епіцентр» з Кам'янця-Подільського в Прем'єр-лізі. Переможний гол оформив хавбек Бах. Він реалізував одинадцятиметровий, який сам і заробив.

Нагадаємо, вінгер київського «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.