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Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Віцечемпіон України забрав обидва призи за підсумками туру Прем'єр-ліги
Папа Ндіага Яде (ліворуч) приймає вітання партнерів
фото: ФК ЛНЗ

Нагороди дісталися представникам черкаського ЛНЗ

Українська Прем'єр-ліга оголосила найкращих гравця і тренера 12-го туру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нападник черкаського ЛНЗ Папа Ндіага Яде визнаний футболістом туру. Він забезпечив «насінникам» перемогу над луганською «Зорею» (2:1). Африканець оформив дубль, зокрема реалізував одинадцятиметровий, який сам і заробив.

Тим часом керманич ЛНЗ Віталій Пономарьов – найкращий тренер звітного туру. «Насінники» продовжили серію без поразок до чотирьох матчів. Черкасці оформили три перемоги та зіграли внічию з київським «Лівим Берегом» (0:0).

Кого випередили Папа Ндіага Яде та Віталій Пономарьов

Нападник «насінників» потрапив до анкет фактично всіх експертів. До їхнього переліку потрапили ведучі, запрошені гості, коментатори УПЛ.ТБ та представники провідних медіа, зокрема й «Главкома». До трійки найкращих також увійшли оборонець житомирського «Полісся» Едуард Сарапій та воротар «Кудрівки» Кирило Лавута.

Натомість керманич ЛНЗ випередив головного тренера «Кудрівки» Євгена Задорожного та в. о. коуча київського «Динамо» Мацея Кендзьорека. Команда першого несподівано переграла одеський «Чорноморець» (1:0). Натомість підопічні польського фахівця розписали нічию з донецьким «Шахтарем» (0:0).

Символічна збірна 12-го туру

До команди найкращих потрапили представники семи клубів. Найбільше футболістів делегувало житомирське «Полісся» – трьох. По два гравці відрядили «Кудрівка» та «Динамо».

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-3-3): Лавута – Кравченко, Сарапій, Тіаре, Крушинський – Смирний, Криворучко, Шапаренко – Аліссон, Ндіага, Сидун.

До слова, напередодні Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники «Полісся».

Нагадаємо, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.

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Теги: УПЛ футбол ФК ЛНЗ

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