«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ

Вітчизняний гранд гідно протистояв чемпіону Нідерландів

ПСВ із Ейндговена розписав нічию з донецьким «Шахтарем» у стартовому турі основного раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

ПСВ підходив до протистояння в доброму гуморі. «Червоно-білі» оформили чотири перемоги поспіль в Ередивізі. Зокрема, два тижні тому підопічні Боса розтрощили «Утрехт» (6:1). Забитими м'ячами відзначилися вінгер ван Боммель, хавбек Тіль (дубль), оборонець Мауро Жуніор, півзахисник Мейнанс і оборонець Дест. А минулої суботи ейндговенці розібралися з амстердамським «Аяксом» (3:1). Голи оформили форвард Пепе, центрбек Гертрейда та вінгер Байрактаревіч.

Натомість «Шахтар» наприкінці літа поступився житомирському «Поліссю» (0:2). Реабілітувалася команда Арди Турана в наступному турі. «Гірники» здобули вольову перемогу над львівськими «Карпатами» (2:1). Забиті м'ячі до свого активу записали нападник Мейрелліш і вінгер Аліссон. Вітчизняний гранд вийшов у співлідери Прем'єр-ліги, набравши 12 очок за п'ять турів.

Перебіг подій

«Червоно-білі» розпочали матч із тиску на володіння Різника. Підопічні Петера Боса атакували з м'ячем і без нього, намагаючись «задушити» донеччан пресингом. У дебюті Перішіч небезпечно пробив із лінії штрафного – над воротами.

«Гірники» поступово призвичаїлися до манери ПСВ і відсунули гру подалі від власних воріт. Щоправда, перед екватором тайму оборона «Шахтаря» дозволила Сано перевірити голкіпера низовим ударом. Пізніше Мендоза ледь не зрізав м'яч у ворота після стандарту.

І хоч перший тайм був для команди Арди Турана непростим, та на перерву «гірники» пішли лідерами. «Шахтарю» вдалося оформити гол у роздягальню. Гомес агресивно зіграв у відборі, м'яч опинився ліворуч у Мендози, який хитнув оборонця на вході в штрафний та поклав у дальній кут.

Утім, довго святкувати вітчизняному гранду не довелося. ПСВ потужно розпочав другу 45-хвилинку та швидко зрівняв рахунок. Це Дест із центру штрафного пробив у дотик під стійку після майстерного прострілу Обіспо.

Через кілька хвилин «червоно-білі» змарнували ще одну нагоду. Ван Боммель відправив м'яч поруч зі стійкою з-за меж штрафного. Далі на полі побільшало боротьби, зокрема за межею фолу. Гасити пристрасті арбітру довелося жовтими картками в обидва боки.

Суперники постійно тримали один одного в напрузі, та гострих моментів було небагато. Ізакі низом пробив у голкіпера в середині тайму, а Траоре на фінальному відрізку не переграв Коваржа в ближньому бою. ПСВ запам'ятався хіба дальнім ударом ван Боммеля в… одноклубника та невдалими стандартами.

Цифри на табло більше не змінилися. ПСВ і «Шахтар» поділили очки та спробують здобути першу перемогу в турнірі у наступному турі. У середині жовтня нідерландський гранд зустрінеться з німецьким РБ «Лейпциг», а «гірники» протистоятимуть АЕКу з Афін.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, перший тур

ПСВ – «Шахтар» – 1:1

Голи: Дест, 48 – Мендоза, 45+1

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До слова, раніше «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» несподівано підсилився оборонцем із чемпіонату Італії. За центрбека Маттурро вітчизняний гранд віддав орієнтовно 5 млн євро. За його плечима також досвід виступів в іспанській Ла Лізі.