Російський пропагандист влаштував істерику через відмову легенди «Шахтаря» їхати до Москви

Жадсон виступав за «Шахтар» у 2005-2012 роках, він є однією з легенд донецького клубу

Пропагандист Анісімов бездоказово звинуватив Жадсона у лицемірстві

Російський пропагандист Антон Анісімов влаштував істерику через відмову легенди «Шахтаря» їхати до Росії. Про це повідомляє «Главком».

«Жадсон розповів, що не візьме участь у прощальному матчі Вагнера Лава в Москві. Хто забув, а може, хто і не застав гру Жадсона, він провів у донецькому «Шахтарі», в Донецьку, на Донбасі, на «Донбас Арені» дуже багато хороших років… Він легендою вважається донецького клубу. На «Донбас Арені», навколо неї, є там своя алея слави і, в тому числі, в якийсь момент, якщо не помиляюсь, в 2013 році, позначили зірку імені Жадсона.

Жадсон – легенда Донецька. По ідеї, він мав якби розуміти ще з 2014 року, за рік до того, як йому відкрили цю зірку, що там відбувається, як обстрілюють арену, як обстрілюють і вбивають дітей і багато іншого. Допускаю, що там, з Бразилії, все це десь по-іншому сприймається.

Допускаю, що люди Ріната Ахметова, власника «Шахтаря», який зараз грає домашні матчі в Лондоні, розповідають зовсім інші речі Жадсону. А Жадсон, в силу своєї недалекоглядності, свого обмеженого якогось кругозору, просто не розуміє, що відбувається. Але тоді, виходить, що він служить Ахметову, а не Донецьку.

Жадсон служить Ахметову, але не Донецьку, не «Донбас Арені», не Донбасу.

Тому не треба тут займатися лицемірством з боку цього бразильця», – заявив Анісімов в ефірі пропагандистського каналу «Матч ТВ».

Варто зазначити, що жодних доказів на підтвердження своїх тверджень пропагандист не навів.

Жадсон виступав за «Шахтар» у 2005-2012 роках. Він є однією з легенд донецького клубу.

У складі гірників бразилець пять разів став чемпіоном України, виграв по два Кубки та Суперкубки України, тріумфував у Кубку УЄФА. Саме бразилець оформив переможний гол у фіналі єврокубка.

У період з 2011 по 2013 роки Жадсон грав за збірну Бразилії. Дебютував 9 лютого 2011 року в товариському матчі проти збірної Франції. Забив перший і єдиний гол за збірну 9 липня 2011 року у матчі проти збірної Парагваю на Кубку Америки 2011 в Аргентині.

У складі збірної Бразилії Жадсон зіграв вісім поєдинків та забив один гол. У 2013 році бразилець став переможцем Кубка конфедерацій.

Нагадаємо, Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.

Як повідомлялося, російські пропагандистські ресурси анонсували приїзд Жадсона до Москви.

Жадсон потрапив до переліку учасників виставкової гри – прощального матчу колишнього нападника ЦСКА (Москва) Вагнера Лава. Гра відбудеться 26 вересня у столиці країни-агресора – Москві.

РФ використовує такі матчі для того, щоб заперечувати міжнародну ізоляцію футболу країни-агресора. Ці поєдинки вже тривалий час є елементом російської пропаганди.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.