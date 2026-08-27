«Шахтар» продовжив контракт із захисником збірної України

Валерій Бондар підписав контракт з «гірниками» до 31 липня 2031 року

Український захисник Валерій Бондар перепідписав контракт з донецьким «Шахтарем». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Нова угода між 27-річним футболістом та чемпіоном України розрахована до 31 липня 2031 року.

Валерій Бондар є вихованцем донецького клубу, пройшов його молодіжну структуру та вже понад 7 років захищає кольори основної команди. За цей час він успів провести 190 матчів на клубному рівні, а також відзначився шістьмома забитими м'ячами та трьома гольовими передачами.

У 2020 році Бондар дебютував за національну збірну України і з того час провів за неї вісім поєдинків, без результативних дій.

Нагадаємо, що молодіжна команда «гірників» поступилась київському «Динамо» з рахунком 1:2, а наприкінці матчу між футболістами та працівниками тренерських штабів виникла штовханина.

Як повідомлялося, нещодавно «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

До слова, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.