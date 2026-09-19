«Лівий Берег» несподівано переміг «Епіцентр» у Прем'єр-лізі

Новачок елітного дивізіону розібрався з міцним середняком

Кам'янець-подільський «Епіцентр» удома поступився київському «Лівому Берегу» (0:2) в 7-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті подоляни ледь не відкрили рахунок, але Жмурко впорався з ударом Козака. У відповідь Сідней забив із офсайду. А на 20-й хвилині «лелеки» насправді повели в рахунку – Вікентій Волошин утік від оборонця, прокинув повз кіпера та відправив м'яч у порожні ворота.

На старті другої половини команди обмінялися моментами. Господарям Кирюханцеву та Сидуну забракло влучності – обидва пробили повз воротами. Натомість гість Криворучко відправив м'яч над рамкою подолян.

Закріпив свою перевагу «Лівий Берег» у середині тайму. Цього разу кияни підстерегли помилку господарів у центрі поля. Воробчак увірвався у вільний простір після відбору в Климця і «прошив» Федотова сильним ударом.

Після цього «Епіцентр» фактично змирився з поразкою. До фінального свистка подоляни створили лише один момент – Кош головою пробив над поперечиною після навісу. «Лівий Берег» оформив першу перемогу в сезоні та піднявся на дев'яте місце (сім очок).

Українська Прем'єр-ліга. Сьомий тур

«Епіцентр» – «Лівий Берег» – 0:2

Голи: В. Волошин, 20, Воробчак, 62

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До слова, житомирське «Полісся» мінімально переграло «Кривбас» із Кривого Рогу в Прем'єр-лізі. Переможний м'яч оформив форвард Краснопір. «Поліські вовки» здобули чотири перемоги поспіль.

Нагадаємо, київська «Оболонь» вирвала нічию з «Чорноморцем» із Одеси з голом воротаря. Кіпер Федорівський відзначився у доданий арбітром час. Допоміг «пивоварам» стандарт.