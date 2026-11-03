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Скандальна перемога «Комо» та непереможне «Лаціо»: результати 10-го туру Серії А 2026/27

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Скандальна перемога «Комо» та непереможне «Лаціо»: результати 10-го туру Серії А 2026/27
«Комо» піднялося до четвірки найкращих Серії А після перемоги над «Венецією»
фото: ФК «Комо»

Тиждень в італійському чемпіонаті запам'ятався неприємним скандалом

Італійський чемпіонат минулого тижня перейшов екватор першого кола змагань. Про головні події 10-го туру Серії А в цьому огляді повідомляє «Главком».

Скандал із VAR у матчі «Венеція» – «Комо»

Матч «Комо» та «Венеції» запам’ятався не стільки мінімальною перемогою господарів (1:0), скільки резонансним епізодом, пов'язаним з суддівством. На 28-й хвилині арбітриня Марія Соле Фер'єрі Капуті призначила пенальті у ворота «Комо» після гри рукою Луїса Мільї. Однак після перегляду VAR вона змінила рішення та скасувала одинадцятиметровий. Цей момент викликав невдоволення у представників «Венеції», а роботу суддівської бригади почали активно обговорювати після фінального свистка.

Резонанс навколо епізоду вийшов за межі футбольного поля. Під час трансляції з трибун було чути сексистські образи на адресу арбітрині, а згодом вона зіткнулася з хвилею образливих коментарів у соцмережах. Представники італійського футболу засудили таку поведінку та наголосили, що критика суддівських рішень не може виправдовувати дискримінацію.

Рекордний сезон для «Лаціо» триває

«Лаціо» продовжує демонструвати найкращий старт чемпіонату у своїй історії. Після перемоги над «Кальярі» римляни набрали 28 очок із 30 можливих у перших десяти турах – вони дев'ять разів виграли та лише одного разу зіграли внічию. Такий результат став клубним рекордом на цьому відрізку сезону.

Але матч з сардинцями почався не дуже вдало: «Лаціо» спершу пропустило від Мбали Нзоли, проте незабаром господарі відігралися завдяки голу Густава Ісаксена. Перемогу «Лаціо» приніс Андреа Пінамонті, який з'явився на полі після вимушеної заміни травмованого капітана Маттео Дзакканьї. Нападник забив на 83-й хвилині та приніс команді три очки. 

«Мілан» учетверте поспіль переграв «Інтер» у дербі

«Мілан» продовжив успішну серію в протистоянні з принциповим суперником, здобувши четверту поспіль перемогу над «Інтером». Господарі шокували команду Крістіана Ківу вже на старті зустрічі, коли Крістіан Пулісік відкрив рахунок на четвертій хвилині, а ще за шість хвилин Адрієн Рабіо подвоїв перевагу. «Інтер» відповів голом Алессандро Бастоні на 22-й хвилині, проте перед перервою Морейра знову збільшив відрив «россонері». У другому таймі рахунок більше не змінився, і матч завершився з рахунком  3:1 на користь «Мілана».

Наступний тур Серії А пройде 6-8 листопада. А з усіма результатами десятого ігрового тижня можна ознайомитися нижче. 

Серія А 2026/27. Десятий тур

Мілан   3:1 (3:1) Інтер
Голи: Пулісік (4), Рабіо (10), Морейра (43) – Бастоні (22)
Удінезе 2:5 (0:4) Рома
Голи: Дзаньоло (50), Пальма (78) – Крістанте (10), Мора (31), Мален (33), Н'Діка (37), Гіларді (90+2)
Болонья 2:1 (1:1) Монца
Голи: Побега (33), Бернардескі (59) – Варела (6)
Лечче 1:2 (1:2) Дженоа
Голи: Малех (40) – Осмаїч (11), Джуніор Мессіас (28)
Фрозіноне 2:0 (0:0) Торіно
Голи: Геджеміс (48), Кало (90+3)
Лаціо 2:1 (1:1) Кальярі
Голи: Ісаксен (36), Пінамонті (83) – Нзола (20)
Комо 1:0 (1:0) Венеція
Голи: Да Кунья (43)
Аталанта 0:3 (0:1) Парма
Голи: Фаббіан (41), Дзаппакоста (47), Лонтані (58)
Сассуоло 2:4 (1:1) Фіорентина
Голи: Лор'єнте (25, 65) - Пельєгріно (45+2), Ніє (50), Мастантуоно (79), Вальдепенас (90+3)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого тижня аутсайдер німецького чемпіонату вперше у сезоні зумів завершити матч на свою користь

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Теги: Серія А Адрієн Рабіо Алессандро Бастоні Андреа Пінамонті футбол

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