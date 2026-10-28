Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів залишився без головного тренера

Тимчасовим коучем гранда став бронзовий призер Чемпіонату світу 2014

Стамбульський «Фенербахче» звільнив Ісмаїла Картала з посади керманича команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Місцевий фахівець подав у відставку після поразки стамбульському «Галатасараю» (1:2) у дербі. Картал вдруге в нинішньому сезоні написав заяву на звільнення. Перше прохання тренера на початку вересня керівництво «жовтих канарок» не задовольнило.

Виконувачем обов'язків головного тренера турецького гранда став Дірк Куйт. Нідерландець був помічником Картала. У ролі керманича він працював із нідерландськими «Дордрехтом» і «Ден Гаагом», а також бельгійським «Беєрсхотом».

«Фенербахче» на цей момент іде п'ятим у турецькій Суперлізі. Відставання від лідера – шість очок. Натомість в Лізі чемпіонів «жовті канарки» набрав два очки в трьох турах.

Також «Фенербахче» – один із суперників донецького «Шахтаря» в основному раунді Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться 25 листопада. Матч прийме стадіон «Стемфорд Брідж» у Лондоні.

До слова, нещодавно «Шахтар» U-19 зазнав третьої поразки поспіль у Юнацькій лізі УЄФА. Юні «гірники» поступилися міланському «Інтеру» U-19. Команда Олексія Бєліка залишається серед аутсайдерів турніру.

Нагадаємо, раніше «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.