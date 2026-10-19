Макрон розкритикував «неприборкане насильство» під час протестів у Франції

Під час протестів у різних куточках Франції затримали понад дві тисячі осіб

Президент Франції Еммануель Макрон різко засудив хвилю насильства, яка охопила країну після серії протестів, що переросли у погроми та пограбування. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Під час спеціального звернення Макрон наголосив, що жодні обставини не можуть виправдати знищення майна, а також закликав чітко розділяти мирних громадян, які виходять на акції через зростання вартості життя та проблеми в освіті, і радикальні угруповання та правопорушників, що вчиняють безлад.

За даними правоохоронних органів, у різних куточках країни затримали понад дві тисячі осіб, а сотні силовиків і рятувальників отримали травми.

Масштабні заворушення охопили не лише Париж, а й інші великі міста, зокрема Марсель, Бордо, Ніццу та Ліон. Унаслідок нападів зазнали руйнувань і підпалів адміністративні будівлі, включаючи ратуші та поліцейські дільниці, а також понад пів тисячі торговельних закладів.

На тлі вуличних сутичок представники як лівих, так і правих політичних сил висловили жорстку критику на адресу уряду та вимагали відставки очільника Міністерства внутрішніх справ Лорана Нуньєса за неналежну підготовку сил правопорядку. Урядовці, зі свого боку, покладають відповідальність за погроми на радикальні ультраліві формування та кримінальні елементи, відкидаючи звинувачення на адресу поліції.

Як відомо, перша хвиля протестів у Франції піднялася наприкінці вересня. Їхніми головними учасниками були старшокласники, які вимагали підвищення якості шкільної освіти та рівня фінансування державних шкіл. Їх підтримали студенти вишів, батьки та педагоги. Далі спектр незадоволеності розширився. До протестів приєдналися профспілки, громадські активісти, представники вкрай лівих політичних рухів, «Жовті жилети» та інші групи громадян.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на масові протести, які охопили Францію. Трамп, зокрема, заявив, що імміграція людей з «зовсім іншого світу» нібито руйнує Францію. Він закликав французьку владу закрити кордони та взяти ситуацію під контроль.