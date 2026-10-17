Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Забарний дебютним у сезоні голом надихнув ПСЖ на вольову перемогу в Лізі 1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Забарний дебютним у сезоні голом надихнув ПСЖ на вольову перемогу в Лізі 1
Ілля Забарний з одноклубниками виходить на поєдинок
фото: ФК «Парі Сен-Жермен»

Українець вдруге поспіль провів повний матч у чемпіонаті Франції

Оборонець збірної України Ілля Забарний забитим м'ячем доклався до перемоги «Парі Сен-Жермен» над «Страсбуром» (3:1) у рамках 7-го туру французької Ліги 1. Про це повідомляє «Главком».

Український центрбек вийшов у старті столичного гранда. Він склав пару в обороні з Люкою Ернандесом. На полі Забарний провів усі 90 хвилин.

Рахунок перед екватором першого тайму відкрили ельзасці. Це Рейна після «стінки» з Яссіном відправив м'яч у кут воріт парижан. Попри велике бажання, відігратися до перерви ПСЖ не зумів.

Рятувати гостей у середині другої половини взялися зірки з лави запасних. Найкращий шанс зрівняти рахунок на 72-й хвилині отримав Дембеле. Утім, володар «Золотого м'яча» з пенальті пробив мимо воріт.

Тож героєм ПСЖ став Забарний. Саме українець зрівняв рахунок на 77-й хвилині. Після розіграшу кутового Дембеле подав на дальню стійку, а центрбек влучно пробив головою.

Парижани кинулися вперед і зуміли вирвати перемогу на фінальних хвилинах. Спершу Дембеле підхопив м'яч у штрафному, прибрав оборонця і лівою відправив сферу в сітку. А потім Дуе замкнув дальню стійку після прострілу Торреса.

З перемогою в активі ПСЖ Забарного піднявся на друге місце в Лізі 1. Столичний гранд набрав 14 очок. Така ж кількість балів у «Монако», та княжий клуб свій поєдинок туру ще не зіграв.

@megogo_sport_ua ЗАБАРНИЙ! 🤩 Зрівнює рахунок у матчі 🔥 #Ліга1 #ПСЖ #Страсбур ♬ оригінальний аудіозапис - MEGOGO СПОРТ

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

Читайте також:

Теги: футбол ФК Парі Сен-Жермен Ілля Забарний Ліга 1

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єгор Ярмолюк оформив швидкий гол
Ярмолюк оформив перший гол у новому сезоні чемпіонату Англії
10 жовтня, 18:17
Георгій Судаков став «джокером» гранда
Судаков оформив перший у 2026 році гол і отримав порцію компліментів
12 жовтня, 12:55
Тібо Куртуа затримається на «Бернабеу»
Конкурент Луніна визначився з майбутнім у «Реалі»
12 жовтня, 14:54
Українська збірна прийме суперника в прикордонні
Збірна України змінила «домашній» стадіон у Лізі націй
12 жовтня, 17:54
Тимур Тутєров торує шлях до основи «чорних котів»
Нападник молодіжної збірної України дебютував у єврокубках за «Сандерленд»
15 жовтня, 20:23
Єгор Крапівін закріпився у структурі «папуг»
Юний українець підписав контракт із середняком чемпіонату Іспанії
15 жовтня, 20:57
Джанлука Престіанні був найкращим на полі
«Бенфіка» Трубіна та Судакова розгромила «Селтік» у Лізі Європи
15 жовтня, 23:51
Анатолій Трубін бореться за місце в старті
Тренер «Бенфіки» розкрив роль Трубіна в нинішньому сезоні
Вчора, 11:30
Єгор Ярмолюк залишив команду в меншості
Легіонер збірної України отримав червону картку за удар футболіста «Ліверпуля»
Сьогодні, 18:29

Футбол

Тренер «Манчестер Сіті» побив переможний рекорд англійської Прем'єр-ліги
Тренер «Манчестер Сіті» побив переможний рекорд англійської Прем'єр-ліги
Забарний дебютним у сезоні голом надихнув ПСЖ на вольову перемогу в Лізі 1
Забарний дебютним у сезоні голом надихнув ПСЖ на вольову перемогу в Лізі 1
«Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» у Прем'єр-лізі
«Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» у Прем'єр-лізі
Легіонер збірної України отримав червону картку за удар футболіста «Ліверпуля»
Легіонер збірної України отримав червону картку за удар футболіста «Ліверпуля»
«Буковина» сенсаційно програла останній команді Прем'єр-ліги
«Буковина» сенсаційно програла останній команді Прем'єр-ліги
Зірковий тренер запропонував власні послуги «Манчестер Юнайтед» – ЗМІ
Зірковий тренер запропонував власні послуги «Манчестер Юнайтед» – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
92K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Вчора, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Вчора, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Вчора, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua