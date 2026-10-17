Забарний дебютним у сезоні голом надихнув ПСЖ на вольову перемогу в Лізі 1

Ілля Забарний з одноклубниками виходить на поєдинок

Українець вдруге поспіль провів повний матч у чемпіонаті Франції

Оборонець збірної України Ілля Забарний забитим м'ячем доклався до перемоги «Парі Сен-Жермен» над «Страсбуром» (3:1) у рамках 7-го туру французької Ліги 1. Про це повідомляє «Главком».

Український центрбек вийшов у старті столичного гранда. Він склав пару в обороні з Люкою Ернандесом. На полі Забарний провів усі 90 хвилин.

Рахунок перед екватором першого тайму відкрили ельзасці. Це Рейна після «стінки» з Яссіном відправив м'яч у кут воріт парижан. Попри велике бажання, відігратися до перерви ПСЖ не зумів.

Рятувати гостей у середині другої половини взялися зірки з лави запасних. Найкращий шанс зрівняти рахунок на 72-й хвилині отримав Дембеле. Утім, володар «Золотого м'яча» з пенальті пробив мимо воріт.

Тож героєм ПСЖ став Забарний. Саме українець зрівняв рахунок на 77-й хвилині. Після розіграшу кутового Дембеле подав на дальню стійку, а центрбек влучно пробив головою.

Парижани кинулися вперед і зуміли вирвати перемогу на фінальних хвилинах. Спершу Дембеле підхопив м'яч у штрафному, прибрав оборонця і лівою відправив сферу в сітку. А потім Дуе замкнув дальню стійку після прострілу Торреса.

З перемогою в активі ПСЖ Забарного піднявся на друге місце в Лізі 1. Столичний гранд набрав 14 очок. Така ж кількість балів у «Монако», та княжий клуб свій поєдинок туру ще не зіграв.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.