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Тренер «Шахтаря» очолить збірну Туреччини – джерело

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Тренер «Шахтаря» очолить збірну Туреччини – джерело
Арда Туран став претендентом на вакантну посаду
фото: ФК «Шахтар»

Коуча «гірників» пов'язують з призначенням на батьківщині

Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран буде наступним керманичем національної команди Туреччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Турецька федерація футболу відправила у відставку Вінченцо Монтеллу. Італієць працював зі збірною Туреччини з вересня 2023 року. Під його керівництвом команда провалила Чемпіонат світу 2026 та старт Ліги націй 2026/27.

«Арда Туран стане новим головним тренером збірної Туреччини», – написав інсайдер.

Турецький фахівець з літа минулого року працює з «Шахтарем». Контракт Турана з вітчизняним грандом розрахований до кінця нинішнього сезону. Наразі невідомо, чи він поєднуватиме дві посади в разі призначення.

Туран-футболіст виступав за збірну Туреччину в 2006-2017 роках. Він зіграв 100 поєдинків за національну команду, в яких оформив 17 голів. У складі «місячних зірок» фахівець дійшов до півфіналу Євро-2008.

До слова, раніше «Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ. Гірники повели в рахунку зусиллями вінгера Мендози. Натомість нідерландський гранд відігрався стараннями оборонця Деста.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».

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Теги: футбол ФК «Шахтар» УПЛ Арда Туран

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