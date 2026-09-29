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«Твій день настане». Фіни розгорнули антилукашенківський банер на грі з Білоруссю (фото)

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Твій день настане». Фіни розгорнули антилукашенківський банер на грі з Білоруссю (фото)
Команди не забили жодного м'яча

Команди зустрілись у другому турі групового етапу Ліги націй

Вболівальники збірної Фінляндії розгорнули антилукашенківські банери після початку матчу другого туру групового етапі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

На банері було зображено орла, який упіймав президента Білорусі Олександра Лукашенко у образі таргана. Зверху розташуваввся напис «Твій день настане».

«Твій день настане». Фіни розгорнули антилукашенківський банер на грі з Білоруссю (фото) фото 1

На передматчеву розминку фінські футболісти вийшли у футболках з написом «Ми виступаємо за мир».

«Твій день настане». Фіни розгорнули антилукашенківський банер на грі з Білоруссю (фото) фото 2
фото: FFF

Гра, яка проходила у місті Гельсінкі, завершилась нульовою нічиєю.

Турнірна таблиця групи C1 Ліги націй

«Твій день настане». Фіни розгорнули антилукашенківський банер на грі з Білоруссю (фото) фото 3
фото: SofaScore

Нагадаємо, що збірна Україн зіграла внічию з Грізєю у другому турі групового етапу Ліги націй, команда Андреа Мальдери залишається лідером квартету, у якому також знайшлость місце ля Північної Ірландії та Угорщини.

Теги: Ліга націй футбол Олександр Лукашенко

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