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Росія атакувала Одесу: пошкоджено стадіон «Чорноморець», постраждала людина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Одесу: пошкоджено стадіон «Чорноморець», постраждала людина
Пошкоджений стадіон в Одесі
фото: соціальні мережі

Ворожий удар прийшовся по території стадіону «Чорноморець»

Російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого зазнала руйнувань спортивна інфраструктура міста. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, передає «Главком».

«Ворог атакував Одесу. Постраждала спортивна інфраструктура. Попередньо, є постраждалі. Деталі зʼясовуємо», – зазначив очільник МВА.

У місцевих телеграм-каналах поширюється інформація, що ворожий удар прийшовся по території стадіону «Чорноморець». Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості травмованих наразі уточнюється.

Оновлено 15:55

Голова Оеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару пошкоджено футбольний стадіон «Чорноморець» в центрі міста. Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни. За попередньою інформацією, на жаль, постраждала одна людина.

Нагадаємо, 5 серпня Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок удару на одному з підприємств в Одеському районі загорілися автомобілі. На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким. Ще вісім людей постраждало, семеро з них госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

До слова, російські війська вранці 5 серпня атакували Харків дронами-ракетами «Бандероль». Внаслідок ударів постраждали щонайменше дев'ятеро людей.

Також російські війська вранці 5 серпня атакували FPV-дроном вантажівку торговельної мережі АТБ у Херсоні.

Теги: Одеса війна Сергій Лисак

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