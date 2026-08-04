«Динамо» представило колекцію футболок, яка присвячена легендарним подіям в історії клубу
Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки
«Динамо» представило нову колекцію ретрофутболок, присвячену найяскравішим сторінкам в історії київського клубу. Про це повідомляє «Главком».
Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки.
Кожен із них став важливою віхою в історії клубу:
- 1927 рік – заснування клубу
- 1961 рік – перший чемпіонський титул у СРСР
- сезон 1975/74 – кияни виграли Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА,
- 1986 рік – повторне здобуття Кубка володарів кубків
Нова колекція футболок вже надійшла у продаж. Зокрема, її можна придбати на офіційному сайті клубного фаншопу та у магазині.
Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.
Як повідомлялося, черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.
Переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. Вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.
Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
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