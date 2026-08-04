«Динамо» представило колекцію футболок, яка присвячена легендарним подіям в історії клубу

Нова колекція футболок вже надійшла у продаж

Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки

«Динамо» представило нову колекцію ретрофутболок, присвячену найяскравішим сторінкам в історії київського клубу. Про це повідомляє «Главком».

Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки.

Кожен із них став важливою віхою в історії клубу:

1927 рік – заснування клубу

1961 рік – перший чемпіонський титул у СРСР

сезон 1975/74 – кияни виграли Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА,

1986 рік – повторне здобуття Кубка володарів кубків

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Нова колекція футболок вже надійшла у продаж. Зокрема, її можна придбати на офіційному сайті клубного фаншопу та у магазині.

Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.

Як повідомлялося, черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

Переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. Вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.

Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.