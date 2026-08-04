Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» представило колекцію футболок, яка присвячена легендарним подіям в історії клубу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» представило колекцію футболок, яка присвячена легендарним подіям в історії клубу
Нова колекція футболок вже надійшла у продаж

Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки

«Динамо» представило нову колекцію ретрофутболок, присвячену найяскравішим сторінкам в історії київського клубу. Про це повідомляє «Главком».

Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки.

Кожен із них став важливою віхою в історії клубу:

  • 1927 рік – заснування клубу
  • 1961 рік – перший чемпіонський титул у СРСР
  • сезон 1975/74 – кияни виграли Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА,
  • 1986 рік – повторне здобуття Кубка володарів кубків
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv Shop (official) (@shop_fcdk)

Нова колекція футболок вже надійшла у продаж. Зокрема, її можна придбати на офіційному сайті клубного фаншопу та у магазині.

Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.

Як повідомлялося, черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

Переможець протистояння визначався у серії післяматчевих пенальті. Вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.

Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Житомиряни не втримали переможний рахунок
«Полісся» влаштувало гольову феєрію з «Копенгагеном» у кваліфікації Ліги конференцій
23 липня, 22:58
Єдиним нападником у символічній збірній розчарувань став Неймар із Бразилії
ESPN представив збірну розчарувань Чемпіонату світу з футболу
21 липня, 09:16
Іспанія змогла дотиснути Аргентину завдяки атаці на початку другого екстратайму
Іспанія стала чемпіоном світу з футболу Реклама
19 липня, 23:57
Іспанія у півфіналі ЧС-2026 впевнено обіграла Францію
Фінал Чемпіонату світу 2026: аналітики назвали однозначного фаворита
17 липня, 16:16
На сцені стадіону «Метлайф» у перерві фінальної гри мундіалю виступлять Мадонна, Шакіра, BTS та Джастін Бібер
ФІФА хоче збільшить до 30 хвилин перерву у фіналі Чемпіонату світу
15 липня, 13:00
Іспанія впевнено переграла Францію
Франція перемогла Іспанію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу Реклама
15 липня, 00:28
Джанні Інфантіно зібрався почути кожного
ФІФА розгляне чергове розширення Чемпіонату світу
12 липня, 18:57
Томас Тухель відомий своєю прямолінійністю, яка не завжди подобається гравцям
Беллінгем розкритикував Тухеля після важкої перемоги над Норвегією на Чемпіонаті світу
12 липня, 18:04
Базумана Туре приміряв футболку тайнсайдців
«Ньюкасл» віддав 50 млн євро за півзахисника з чемпіонату Німеччини
5 липня, 21:22

Новини

Переможці Ліги націй з волейболу застрягли в Китаї після свого тріумфу
Переможці Ліги націй з волейболу застрягли в Китаї після свого тріумфу
Міністр спорту Бідний відреагував на участь борця з окупованої частини Запоріжжя у чемпіонаті Росії
Міністр спорту Бідний відреагував на участь борця з окупованої частини Запоріжжя у чемпіонаті Росії
Іспанська синхроністка звинуватила збірну Росії у крадіжці елементу змагальної програми
Іспанська синхроністка звинуватила збірну Росії у крадіжці елементу змагальної програми
«Динамо» представило колекцію футболок, яка присвячена легендарним подіям в історії клубу
«Динамо» представило колекцію футболок, яка присвячена легендарним подіям в історії клубу
Росію допустили до участі у волейбольній Лізі націй 2027: деталі
Росію допустили до участі у волейбольній Лізі націй 2027: деталі
Поляк став першою в історії людиною, яка перепливла Балтійське море
Поляк став першою в історії людиною, яка перепливла Балтійське море

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
46K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua