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Аргентинська прокуратура вимагає до 12 років ув’язнення для лікарів Дієго Марадони

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Аргентинська прокуратура вимагає до 12 років ув’язнення для лікарів Дієго Марадони
Дієго Марадона є одним з найкращих футболістів в історії футболу

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років

Прокуратура Аргентини вимагає призначити від чотирьох до 12 років позбавлення волі медикам, які лікували легендарного футболіста Дієго Марадону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TN.

Найсуворіше покарання (12 років ув’язнення) обвинувачення просить призначити нейрохірургу Леопольдо Луке. Для медичної координаторки Ненсі Форліні та психіатра Агустіна Косачова прокурори вимагають по 10 років позбавлення волі. Іншим медикам загрожують чотири, п’ять та вісім років ув’язнення. 

У червні 2022 року прокуратура висунула вісьмом медичним працівникам, серед яких був і Луке, обвинувачення в убивстві з необережності за обтяжувальних обставин. Судовий процес розпочався в березні 2025 року..

Розслідування прокуратури зосереджувалося на обставинах лікування аргентинського футболіста вдома. Після операції на голові 11 листопада 2020 року Марадона перебував там до самої смерті. За свідченнями людей, які відвідували його помешкання, умови перебування футболіста не відповідали стандартам догляду за пацієнтом після серйозного хірургічного втручання.

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність, яка призвела до набряку легень.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол Дієґо Марадона

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