Стало відомо, на який термін Вінісісуса дискваліфіковано за фол у грі з «Вільярреалом»

Бразилець виступає за «Реал» з 2018 року

Вінісіус отримав червону картку у грі з «Вільярреалом»

Вінгер «Реала» Вінісіус Жуніор пропустить чотири найближчих матчі «Реала» у Ла Лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Королівську федерацію футболу Іспанії.

Бразилець отримав червону картку у матчі Прімери з «Вільярреалом» (1:0) за те, що в атаці схопив за волосся захисника «жовтої субмарини» Натана-Ділана Саліба.

За цей фол лідера «вершкових» покарали чотириматчевою дисквалфікацією. Він прпоустить матчі з «Севільєю» (18 жовтня), «Барселоною» (25 жовтня), «Расінгом» (1 листопада) та «Валенсією» (7 листопада).

Вінісіус у поточному сезоні провів дев'ять матчів, забив один гол та відда три результативні передачі. Веб-портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 130 мільйонів євро.

«Реал» посідає четверте місце турнірної таблиці Ла Ліги, маючи в своєму активі 18 очок. У Лізі чемпіонів команда Жозе Моуріньо стартувала з перемоги над «Інтером» (2:1).

До слова, Георгій Бущан та Сергій Шищенко отримали нагороди найращим гравцю та тренеру туру УПЛ відповідно.

Нагадаємо, жіноча збірна України здолала національну команду Словаччини (1:0) в першому раунді плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2027.