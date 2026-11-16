«Полісся» остаточно попрощалося зі скандальним легіонером

Призер української Прем'єр-ліги вказав на двері списаному іноземцю

Житомирське «Полісся» відпустило з команди вінгера Бені Макуана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Конголезець і «поліські вовки» розірвали контракт за обопільною згодою. Угода була розрахована до літа 2028 року. Проте, Макуана давно не входить в плани тренерського штабу житомирян.

Африканець приєднався до «Полісся» влітку 2023 року. Французький «Монпельє» тоді отримав за нього 250 тисяч євро. Спершу Макуана був важливим виконавцем, але згодом через проблеми з дисципліною втратив місце в основі. У сезоні 2024/25 він провів непереконливі півроку в черкаському ЛНЗ на правах оренди.

У нинішній кампанії Макуана виступав за «Полісся-2» у Першій лізі. Там вінгер зіграв 11 матчів. До свого активу конголезець записав один гол і один асист.

До слова, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники «Полісся».

Нагадаємо, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.